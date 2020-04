Neustadt

Der Wochenmarkt wird wegen des Feiertages am Freitag vorgezogen. Die Stadtverwaltung Neustadt teilt mit, dass der Markt auf der Marktstraße und dem Platz an der Liebfrauenkirche am Donnerstag von 8 bis 13 Uhr geöffnet ist. Besucher sind allerdings aufgefordert, eine entsprechende Maske zu tragen. Einfache Stoffmasken reichen aus, um der Regelung zu genügen. Auch ein Schal oder Tuch kann verwendet werden, um Mund und Nase zu bedecken.

Von Mirko Bartels