Sie berichten von grausam zugerichteten Schafen und Pferden, von denen nur noch das Gerippe übrig blieb. Von Begegnungen mit Wölfen, die einem das Blut in den Adern gefrieren lassen. Und sie fordern die Politik auf, die Ausbreitung der nunmehr 38 niedersächsischen Rudel zu begrenzen – notfalls mit der Waffe. Am Sonntag trafen sich Landwirte, Reiter und andere Kritiker der niedersächsischen Wolfspolitik in Rodewald. Bei der öffentlichkeitswirksam inszenierten Versammlung mit rund 150 Teilnehmerinnen und Teilnehmern überreichten sie 3000 Unterschriften an Landtags- und Bundestagsabgeordnete der CDU, SPD, AfD und FDP.

Das emotional aufgeladene Treffen war Teil einer landesweiten Aktion, die an mehreren Orten in Niedersachsen stattfand. Unter anderem nahmen die Landvolk-Kreisverbände Hannover, Lüneburger Heide und Mittelweser sowie die Hannoverschen Pferdezüchter teil.

„Da stand er im Schein meiner Taschenlampe, die großen, riesigen Augen leuchteten im Mondschein“: Wenn Jürgen Rump vom Pferdezuchtverein Aller-Leine von seiner jüngsten Begegnung mit dem Wolf erzählt, klingt es wie in einem Märchen. Doch seine Geschichte, die er den rund 150 Mitstreitern schildert, spielt nicht im Märchenwald, sondern in einem Wäldchen bei Stöckendrebber. Dort hatte Rump den Wolf am Abend aufgespürt, bei einer Kontrollfahrt. Denn am Morgen zuvor hatte er Spuren des Raubtiers nur 140 Meter von seinem Hof entdeckt. „Wir standen uns gegenüber, sahen uns 15 Minuten in die Augen“, erzählt Rump. Es sind diese hoch emotionalen Schilderungen, die hier viele aus erster Hand beisteuern können. „Es waren nur noch die Reste da“, erzählt Landvolk-Hannover-Vorstand Volker Hahn von dem Moment, als er eine gerissene Island-Stute in Nöpke fand. „Ich kam aus der Haustür, da fraß ein Wolf meinem Hund den Napf leer“, berichtet Volker Kroh vom Verein der Weidetierhalter Deutschland WNON.

„Wir brauchen Gesetze“

"Keine Macht den Wölfen" steht auf einem Flyer, den der AfD-Bundestagsabgeordnete Dietmar Friedhoff am Sonnabend in Rodewald verteilt. Quelle: Mario Moers

„Wir brauchen Gesetze zur Regulierung. Jedes Tier hat seine Berechtigung, am Ende geht es um die Menge“, fasst Jochen Oestmann, Geschäftsführer des Landvolks-Lüneburger Heide die gemeinsamen Ziele der Anwesenden zusammen. Die Positionen sind grundsätzlich bekannt: die sofortige Einführung eines aktiven Wolfsmanagements. Einen Rechtsanspruch auf Ausgleichszahlungen für alle Schäden, die der Wolf verursacht. Außerdem besser geförderte Schutzmaßnahmen, die Übergriffe durch den Wolf verhindern können.

AfD demonstriert Präsenz

Im Vorfeld der anstehenden Kommunal- und Bundestagswahlen verstärkten die Wolfsgegner am Sonntag noch einmal ihr Engagement. „Wir werden Sie an den Taten messen“, sagt Oestmann direkt in Richtung der anwesenden Parteivertreter. Von denen waren, nach Angaben der Veranstalter, zwar alle in Land- und Bundestag vertretenen geladen, aber nicht alle erschienen. So sah man keinen Vertreter der Grünen, dafür gleich mehrere Abgeordnete und Kandidaten der AfD. Deren Bundestagsabgeordneter Dietmar Friedhoff aus Evensen hatte Flyer mitgebracht mit der Überschrift: „Keine Macht den Wölfen“. „Der Wolf ist dem Märchen entstiegen, jetzt ist er wirklich hier“, sagte Friedhoff – bekam dafür Applaus, der sich allerdings in Grenzen hielt. Ein Redebeitrag der SPD-Bundestagsabgeordneten Marja-Liisa Völlers wurde dagegen mit einem Pfiff quittiert. „Dann tut doch auch was“, kritisierte derselbe Besucher, der Friedhoff applaudierte, die Wolfspolitik der SPD.

„Verängstigte Bürger greifen zur Waffe“

Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies (SPD) reagierte am Sonntag prompt auf die landesweite Aktion. Mit Bezug auf andere Wolfsregionen in Europa stellt er fest, dass „verzweifelte Weidetierhalter oder verängstigte Bürger selbst zur Waffe greifen“. Um eine gewalttätige Zuspitzung der Wolfsdebatte zu verhindern, befürwortet er deshalb das aktive Wolfsmanagement. „Wo Herdenschutz und Vergrämung nicht mehr helfen, müssen Tiere aus auffälligen Rudeln geschossen werden“, so Lies. Er habe Verständnis für die Sorgen und Anliegen der Teilnehmer.

Lies zitiert weiter eine aktuelle Umfrage des Landvolks. Die ergab, dass 70 Prozent der Niedersachsen die Rückkehr des Wolfs begrüßen. Dieselbe Anzahl wünsche sich aber auch die Begrenzung der Bestände. Das Wolfsmonitoring in Niedersachsen verzeichnet für das Jahr 2019/20 insgesamt 172 gesichert nachgewiesene Wölfe. Die konkreten Zahlen liegen vermutlich darüber. In der Region Hannover wird von Rudeln in den Bereichen Rodewald, Rehburg und Burgdorf ausgegangen.

Von Mario Moers