Es soll ein Ort des kreativen Austauschs sein: Die Neustädter Lyrikerin Gesa Elsner hat zusammen mit der Stadtbibliothek Neustadt ein öffentliches Poesieprojekt gestartet. Bei der Aktion Wortkästchen können sich alle am Schreiben Interessierten kreativ austoben und ihre Texte und Gedichte anschließend einsenden. „Wir wollen Poesie eine Plattform bieten“, sagt Elsner.

Jede Textform ist willkommen

Inspiriert zu der Idee wurde Elsner von der Münchener Künstlerin Katharina Schweißgut, die dort bereits 2013 einen Poesie-Postkasten aufgestellt hat. „Wir haben unser Projekt aber auf jede Art von Texten erweitert“, erläutert Melanie Röver von der Stadtbibliothek. So sei etwa vom niedergeschriebenen Gedanken über den Brief bis zur Kurzgeschichte alles möglich. Wichtig sei nur, dass es selbst verfasst wurde.

Die fertigen Einsendungen können Interessierte zu den Öffnungszeiten der Volkshochschule ( VHS) in die dort stehenden, bunt bemalten Kästchen einwerfen. Alternativ ist dies per Post an die Stadtbibliothek, Suttorfer Straße 8, möglich. Wer sich beteiligt, übergibt die Veröffentlichungsrechte an die Stadtbibliothek – das kann in Form von Ausstellungen, Flyern oder sogar Lesungen sein. Ob man anonym bleiben oder sein Werk selbst in der Lesung vorstellen möchte, ist dabei jedem frei überlassen.

Weitere Aktionen sollen folgen

Je nachdem, wie sich das Projekt entwickelt, planen Röver und Elsner noch weitere Aktionen rund um die Alltagspoesie. „Wir denken zum Beispiel an ein Gedicht des Monats oder einen Schreibwettbewerb für Kinder“, sagt Elsner.

Weitere Informationen zu den Wortkästchen können Interessierte per E-Mail an mroever@neustadt-a-rbge.de anfordern, oder unter Telefon (0157) 50489831. Ankündigungen zu Terminen veröffentlicht das Stadtbibliotheksteam auf der eigenen Website, bei Facebook und Instagram sowie in der Zeitung.

