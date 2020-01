Wunstorf /Poggenhagen

Beethoven ist in Nöten: Seine Haushälterin Frau Hansmeier will nicht mit ihm aufs Land ziehen und er hat Schulden, die er mit Kompositionen zu begleichen versucht. Drei Musiker der NDR-Radiophilharmonie, ein Schauspieler (Jörg Schade) und eine Sopranistin ( Jeanette Wernecke) haben am Montag in der Oststadtschule sowie in der Grundschule Poggenhagen das Stück „Beethoven zieht wieder um“ präsentiert.

NDR beteiligt sich am Beethoven-Jubiläum

Mit diesem Auftragswerk beteiligt sich die NDR-Radiophilharmonie an „Das Beethoven-Experiment – die ARD-Woche der Musik“. Die Aktion ist eine Art Themenwoche aller Rundfunkorchester der ARD im Beethoven-Jahr. Der Komponist wurde vor 250 Jahren geboren. Fachbereichsleiterin Marion Thielert hatte sich für die Oststadtschule beim NDR beworben. Mehr als 40 Schulen aus der Region wollten das Musiktheater für sich gewinnen, neun erhielten den Zuschlag. „Ich habe das zufällig auf der Homepage des NDR entdeckt und mich im Herbst beworben“, sagte Thielert.

Die NDR Radiophilharmonie begeistert Schüler der Oststadtschule. Quelle: Anke Lütjens

Schüler sind begeistert und machen mit

Die Schüler des zweiten bis vierten Jahrgangs dankten es ihr. Voller Begeisterung und äußerst diszipliniert klatschten und sangen sie mit. „Die Kinder sollen große Komponisten kennen lernen. Wir haben das Thema im Musikunterricht vorbereitet und werden es auch nachbereiten“, sagte Thielert. Den Darstellern gelang es, die Schüler kindgerecht mit in das Stück einzubeziehen.

Lesen Sie mehr:

Von Anke Lütjens