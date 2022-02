Wunstorf

Sie gehören zum Alltag, längst nicht mehr nur auf Baustellen: Container- oder Modulbauten dienen im Stadtgebiet als Corona-Testzentren, als Schulerweiterung oder gar als ganze Kindertagesstätte. Viele davon werden in Wunstorf hergestellt. Hachmeister Modul- und Systembau heißt das Unternehmen im Gewerbegebiet, auf das auch die Stadtverwaltung für viele Projekte zählt. „Natürlich sind für die meisten Projekte Ausschreibungen erfolgt“, sagt Geschäftsführer Frank Wildhagen, „aber mit unseren kurzen Wegen und flexiblen Lösungen haben wir dafür auch gute Voraussetzungen.“

Die Fertigung reicht vom Schneiden und Kanten der Stahlprofile, dem Bau der tragenden Stahlgerüste über die Lackierung bis zum kompletten Innenausbau. Die Firma fertigt nach Kundenwünschen, kann die Container in bis zu 3,50 Meter Breite und 12 Meter Länge anbieten – der Standard-Container misst 2,50 mal 6 Meter und wiegt 3 Tonnen. Die größeren Module werden als Schwertransport ausgeliefert.

Das Unternehmen fertige die Module exakt nach Vorgabe der Kunden. Türen, Fenster und Rollläden sind meist gewünscht, doch auch Küchenzeilen und Sanitäreinrichtungen sind möglich, „Kaffeemaschinen, Geschirr, Besteck, wir können alles liefern“, zählt Iris Hachmeister auf.

Anfänge mit Zirkus- und Bauwagen

Wer da an Mobilheime denkt, etwa auf Campingplätzen, liegt nicht falsch: Auch Segelvereine und Campingplätze haben Hachmeisters schon bestückt – und auf dem Firmenhof wartet ein Tiny House aus zwei Containern mit Holzverkleidung auf Endausstattung und Auslieferung nach Stadthagen.

Zur Galerie Vom Bau des Stahlgerüsts für die Container über Aufbau und Lackierung bis zum Innenausbau reicht die Produktion in der Halle der Firma Hachmeister Mobil- und Systembau im Gewerbegebiet Wunstorf-Süd.

Und das Geschäft boomt, nicht erst seit der Flüchtlingskrise 2015/16. Zu den wichtigsten Bestandskunden zählen neben der Industrie und dem Handel auch die öffentliche Hand wie die Städte Wunstorf und Hannover, außerdem eine ganze Reihe Bauunternehmen.

Mit einer Stellmacherei für Fahrzeugaufbauten und Bauwagen hat Iris und Nicole Hachmeisters Großvater Erich Hachmeister vor rund 100 Jahren in Garbsen angefangen. Mitte der Siebziger Jahre entschied sein Sohn, der ebenfalls Erich hieß, auf die Fahrgestelle zu verzichten und das Unternehmen in den Modulbau zu führen.

Lange Haltbarkeit der Container

Langlebig sind die Container, die Hachmeisters im Stammunternehmen bauen und über das zweite, eigens gegründete Unternehmen HMS vermieten. „Wir haben noch welche, die schon seit unserem Umzug nach Wunstorf im Betrieb sind“, sagt Wildhagen. Das war 1998. Wie lange die Container halten, hänge auch von Beanspruchung und Pflege ab. Die wichtigste Grundlage sei aber die hohe Qualität, in der die Firma Hachmeister die Container herstellt.

„Wir sind in dieser Branche einer der kleineren Anbieter“, sagt Wildhagen. Man sei hauptsächlich regional tätig, die meisten Kunden finden sich im Umkreis von rund 200 Kilometern. Mitbewerber vor Ort sind eine Niederlassung des Weltmarktunternehmens Algeco sowie die Firma Arndt an der Hagenburger Straße, die neben Containern auch Gabelstapler vermietet und verkauft. Dennoch hätten die firmen Hachmeister und HMS ihre Marktpositionen ausbauen können, berichten die Führungskräfte.

Söhne arbeiten im Unternehmen

Was heißt wohl klein? Das Unternehmen wächst, hat laut Iris Hachmeister rund 3000 Container in der Vermietung. Wie viele es fertigt, lasse sich wegen der unterschiedlichen Ausführungen und Größen schwer beziffern. Der Jahresumsatz sei konstant auf gutem Niveau geblieben. Ein Modul kostet, je nach Größe und Ausstattung, zwischen 10.000 und 100.000 Euro. 50 Beschäftigte und aktuell 20 Zeitarbeitende helfen dabei, alle Aufträge termingerecht zu erledigen.

Auch Familie Hachmeister ist gut vertreten: Neben Iris und ihrem Mann Heiner Hachmeister ist auch ihre Schwester Nicole Hachmeister tätig. Mit Robin und Timon Hachmeister ist auch die nächste Generation bereits im Unternehmen aktiv. „Das ist schön, aber manchmal gar nicht so einfach zu Hause“, sagt sie.

Die familiäre Atmosphäre im Unternehmen werde auch von den Mitarbeitenden sehr geschätzt. Sie wüssten, dass sie mit Problemen immer auf offene Ohren stoßen. Das Unternehme ist sehr stolz auf seine Mitarbeiter/-innen und die gute Zusammenarbeit

„Wer hier arbeitet, bleibt lange“, sagt Geschäftsführer Wildhagen. In der Produktion sind Tischler, Metallbauer, Lackierer, Schweißer und Sanitärfachleute beschäftigt. Nachwuchsprobleme gebe es wohl, wie überall, doch man könne sie durch den großen Einsatz der Mitarbeitenden und mit Hilfe von Zeitarbeit oder Subunternehmen in Schach halten, so Wildhagen.

Von Kathrin Götze