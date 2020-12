Steinhude

Um die Stellnetzfischerei am Steinhuder Meer gibt es erneut Streit. Eigentlich hatte die Region Hannover einem entsprechenden Projekt zugestimmt, wenn die Fischer einige Bedingungen einhalten. Dagegen hat aber der Naturschutzbund einen Widerspruch eingelegt.

Dieser Widerspruch hat eine aufschiebende Wirkung und setzt die Erlaubnis deshalb außer Kraft. Die Region hat den Fischerverein darüber informiert. „Die Region Hannover prüft derzeit als Widerspruchsbehörde, ob dem Widerspruch stattgegeben werden kann oder ob er abgelehnt wird“, sagte Regionssprecher Klaus Abelmann. Möglich ist aber auch, eine andere gemeinsame Regelung zu finden.

Anzeige

Wasservögel können sich verfangen

Der Naturschutzbund verfolgt die Fischerei am Steinhuder Meer schon lange kritisch. Bei den wieder eingesetzten Stellnetzen, die schon lange Tradition haben, warnen sie davor, dass sich Wasservögel darin verfangen können, und haben in der Vergangenheit auf zwei entsprechende Fälle hingewiesen. Detlef Hodann, Vorsitzender des Fischervereins, bestätigte jetzt das Verbot, wollte den Vorgang derzeit aber nicht kommentieren.

FDP erwartet Entscheidung zugunsten der Fischer

Die FDP-Regionsfraktion hat wiederum darauf reagiert: „Die Region kann aus unserer Sicht nur zum Schluss kommen, dass der Widerspruch des Nabu abgelehnt wird“, schreibt der umweltpolitische Sprecher Daniel Farnung. Er begründet das damit, dass die Regionsversammlung entsprechende Einwände der Umweltverbände zurückgewiesen hat, als sie in diesem Jahr das neue Naturschutzgebiet Westufer Steinhuder Meer und die neue Landschaftschutzgebietsverordnung beschlossen hat. Dagegen richtet sich der Widerspruch nach Abelmanns Angaben aber nicht direkt.

Die FDP bedauere auch, dass ohne ausgeübte Stellnetzfischerei nicht ermittelt werden könne, welches Risiko sie wirklich habe. Landwirtschafts- und Umweltministerium hatten sich eine entsprechende Untersuchung vorgenommen. Die Fraktion betrachtet den Zustand jetzt als Berufsverbot für die Fischer.

Kormoran dürfen vertrieben werden – aber nicht am Meer

Die beiden Ministerien haben in der vergangenen Woche auch vereinbart, dass weiterhin Kormorane auch ausnahmsweise in Schutzgebieten vertrieben werden dürfen, um die Fische im Wasser zu schützen. Die gefräßigen Vögel sind schon lange am Steinhuder Meer ein Problem für die Fischer. Allerdings gehört das Revier als Europäisches Vogelschutzgebiet nicht zu Bereichen, in denen das erlaubt werden kann. Der Bedarf wäre aus Hodanns Sicht aber schon da: „Die Kormoran-Zahlen haben sich auf hohem Niveau stabilisiert“, sagte er.

Lesen Sie auch

Von Sven Sokoll