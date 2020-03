Eine Gärtnerei aus Steimbke hat bunte Frühlingsblumen kostenlos in Wunstorf und Neustadt verteilt. Über Spenden hofft sie, den den wegfallenden Umsatz ein wenig ausgleichen zu können.

Gärtnerei aus Steimbke verschenkt Blumen in Wunstorf

