Ganz in Weiß erstrahlt das Steinhuder Meer. Nach französischem Vorbild, dem Dîner en blanc, findet am Sonnabend, 21. August, unter Federführung der Steinhuder Meer Tourismus GmbH ab 17 Uhr die White Night statt. Es werden verschiedene Unterhaltungsprogramme und Specials angeboten. Einzige Voraussetzung: Alle Teilnehmer kleiden sich in Weiß.

Mit dabei sind unter anderem in Mardorf das „del Mar“ und mehrere Gastronomen in Steinhude. Für die musikalische Unterhaltung sorgen Soulsänger David A. Tobin ab 18 und ab 19.30 Uhr sowie DJ Hardy an der Sunset Lounge am Ratskellergelände. Moderatorin Kerstin Werner und DJ Nick sind auf der Seebühne an der Badeinsel mit Schlagermusik vertreten, Lacey Flea am Hotel Kranenborgh sowie DJ und Radiomoderator Ruven Rintelmann und Sänger Nick March an der Planke 138.

Sänger kombiniert Blues und Soul mit modernem Sound

Lacey Flea liebt den Charme und die Belebtheit von handgemachter Musik, aber gleichzeitig auch die kreativen Möglichkeiten, die moderne Produktionstechniken bieten. Das hört man in seinen Songs, die ihre Wurzeln im Soul und Blues längst vergangener Jahrzehnte haben, aber eben nicht dort stehen geblieben sind. Heraus kommt ein gewisser Retro-Vibe, der mal druckvoll und mal lässig klingt. Seine sanfte, aber kraftvolle Stimme trägt die Zuhörer durch seine abwechslungsreichen Songs und schafft einen hohen Wiedererkennungswert.

Künstler singt an der Planke 138 deutsche Songs

Nick March kommt aus Hameln und hat als Straßenmusiker begonnen. Mit seiner Single „Honigkuchenpferde“ stand er wochenlang in der Deutschpop-Playlist. Mit Ausdauer und deutschen ehrlichen Songs wie „Tanzen“ und „Es geht um uns“ spielt sich der Wahlhamburger in die Herzen einer stetig wachsenden Fangemeinde.

Von Anke Lütjens