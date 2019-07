Wunstorf

Gefühlvolle Musik erklingt im Bürgerpark. Jogger laufen dazu im Rhythmus. Spaziergänger setzen sich auf die Parkbänke oder lehnen sich an die die starken Baumstämme und lauschen dem mehrstimmigen Gesang. Andere nutzen die Veranstaltung „Eine Stunde Kultur im Bürgerpark“ für ein romantisches Picknick.

Viel Publikum vor der Naturbühne

Von allen Seiten strömten am Freitagabend die Zuhörer, um die Musik der Formation zu genießen. „Ich bin überwältigt. Mit so vielen Menschen haben wir gar nicht gerechnet. Es dürften 250 bis 300 Konzertbesucher sein. Das Wetter ist natürlich auch fantastisch", freute sich Heike Leitner, Vorsitzende vom Verein Kultur im Bürgerpark über den Erfolg. Während die Sonne langsam unterginh und die Blätter noch einmal in sämtlichen Grünschattierungen leuchteten, unterhielten die fünf Musiker der Band mit einem farbenfrohen, gefühlvoll interpretierten Stilmix. Eigene Titel erklangen im Wechsel mit Klassikern, Jazz, Rock, Pop oder Blues.

Zur Galerie Bei romantischer Sonnenuntergangsstimmung erleben fast 300 Zuhörer auf der Naturbühne im Bürgerpark ein gefühlvolles Konzert mit „Von hier – Die Band“.

Das Instrumentarium bestand ebenfalls aus einer bunten Mischung –mit Kontrabass, Gitarre, Schlagzeug und Trompete. „Ich werde euch jetzt einmal zeigen, dass eine Ukulele meist unterschätzt wird", kündigte Bandleader und Sänger Christopher Grevsmühl einen Titel der Beatles an. Recht sollte er behalten. Ganz still hörten die Anwesenden der zauberhaften Musik zu, ließen sich von der intimen Atmosphäre des Abendkonzertes berühren. Am Sonntag 18. August, wird die Reihe Kultur im Bürgerpark fortgesetzt. Ab 16 Uhr wird die Big Band der Musikschule mit Freunden auf der Asphaltfläche spielen.

Von Carola Faber