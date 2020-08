Steinhude

Bei Aufräumarbeiten nahe der Badeinsel in Steinhude haben am Donnerstagabend ehrenamtliche Helfer der Wettfahrtvereinigung Steinhuder Meer (WVStM) die verrotteten Überbleibsel eines historischen Flugzeuggetriebes gefunden – inklusive der Reste eines Holzpropellers. Für Spekulationen und Vermutungen ist viel Spielraum: Möglicherweise soll das Fundstück von einem Flugzeug aus dem Zweiten Weltkrieg stammen. Sicher sei das aber bislang noch keineswegs, sagt ein Mitarbeiter der Polizeidirektion (PD) Hannover.„Wir sollten im Auftrag der Wasserschutzpolizei Hindernisse aus dem Fahrwasser beseitigen“, berichtet WVStM-Helfer Sebastian Tatje. Dabei seien die Reste des Getriebes aufgetaucht.

Fundstelle nahe der Badeinsel ist großflächig abgesperrt

Die ehrenamtlichen Helfer sperrten den Fundort rund 300 Meter vom Ufer entfernt in einem Umkreis von rund 30 Metern ab – im Auftrag der Polizei. Sie nutzten eine Bojenkette, Pfähle und behördliches Flatterband. „Der Einsatz ist noch nicht beendet“, sagt der PD-Mitarbeiter am späten Abend. Er bestätigt auch, dass Teile eines Propellers gefunden wurden. Am Freitag sollen die Sichtungen im Wasser und möglicherweise auch Bergungen fortgesetzt werden. Der Fall liege nun in der Zuständigkeit des Polizeikommissariats Wunstorf. Nun sollen der genaue Typ sowie die Herkunft des Fundstücks ermittelt werden.

Rund um die Fundstelle ist der Bereich nahe der Badeinsel im Umkreis von rund 30 Metern abgesperrt. Quelle: Privat

Steinhuder Meer ist als Rüstungsaltlast eingestuft

Ob bei den weiteren Ermittlungen und Sichtungen auch Experten des niedersächsischen Kampfmittelbeseitigungsdienst zum Einsatz kommen, war am Abend noch nicht zu erfahren. Erst Anfang Juni hatte sich eine Frau am Surfstrand des Steinhuder Meeres bei Mardorf an einem Stück Phosphor Verbrennungen zweiten Grades zugezogen. Der weiße Phosphor, der wahrscheinlich aus Brandbomben des Zweiten Weltkriegs stammt, entflammt, wenn er trocknet und sich mit Sauerstoff verbindet.

Dem niedersächsischen Kampfmittelbeseitigungsdienst ist allerdings bekannt, dass auf dem Grund des Steinhuder Meeres bei Räumungsaktionen bereits phosphorhaltige Brandmunition gefunden wurde. Auch ist aktenkundig, dass im Steinhuder Hafenbereich mehrfach große Mengen Munition und Altlasten aus dem Zweiten Weltkrieg vom Seeboden geborgen wurden. „Das Steinhuder Meer ist als Rüstungsaltlast eingestuft. Derartige Funde sind nie komplett auszuschließen“, hatte nach dem jüngsten Phosphor-Unfall Conrad Ludewig gesagt, Dezernatsleiter beim Amt für regionale Landesentwicklung Leine-Weser. Die Behörde kümmert sich um die Wasserflächen für das Land Niedersachsen als Eigentümer.

Die Kampfmittelbeseitigung hatte 2009 zuletzt eine größere Räumung abgeschlossen. Erst im Mai wurde Granatmunition im Bereich des Jachthafens entdeckt. Im Niedrigwasser des heißen Sommers 2019 barg die Kampfmittelbeseitigung 48 Zwei-Zentimeter-Granaten aus dem nicht näher bestimmten Uferbereich, an der Badeinsel wurde ein 3,7-Zentimeter-Geschoss gefunden.

Von Ingo Rodriguez