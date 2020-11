Wunstorf/Neustadt

Die Namen der Träger haben gewechselt, doch das Arbeitsgebiet von Kirchenkreissozialarbeiter Reiner Roth ist all die Jahre geblieben. Er berät in Not geratene Personen, die im Kirchenkreis Neustadt-Wunstorf leben. Zum Ende des Jahres verabschiedet sich der 65-Jährige in den Ruhestand.

Seine berufliche Laufbahn startete 1981 zunächst für das Diakonische Werk Hannover, 1992 wechselte der Diplom-Pädagoge zum Alt-Kirchenkreis Wunstorf. Seit 2002 ist der Diakonieverband Hannover-Land Träger seiner Beratungstätigkeit.

Kirchenkreissozialarbeiter gründet sozialen Kleiderladen

Spuren seiner Arbeit bleiben in beiden Kommunen sichtbar. Er baute in Wunstorf die Diakonie-Geschäftsstelle auf, ebenso hat er Beratungsangebote für Kuren, Schwangere und die Schuldnerberatung ins Leben gerufen. Der soziale Kleiderladen sowie die Begegnungsstätte Silbernkamp in Neustadt gehen auf sein Engagement zurück. Er war beim Start des Arbeitskreises Soziale Dienste dabei. Einen Schwerpunkt seiner Arbeit bildetet die Wiederbelebung des Arbeitskreises Asyl, heute Arbeitskreis Asyl und Integration, mit dessen vielfältigen ehrenamtlichen Aktivitäten und Hilfsaktionen.

Mehr als 5000 Beratungsgespräche

„Die Impulse habe ich durch die Beratungsgespräche erhalten“, sagt Roth. Dabei hörte er, was benötigt wurde. Beispielsweise günstiger Wohnraum. Beim Wohnungsprojekt seien Zuschüsse im Austausch gegen Belegungsrechte gezahlt worden. Rund 160 Beratungsgespräche habe er jährlich geführt. In Laufe seines Berufslebens schätzungsweise mehr als 5000. Häufig kamen Menschen zu ihm, die mit Ämtern und auszufüllenden Formularen kämpften. Schulden spielten oft eine Rolle. Schwierig wurde es immer dann, wenn die Zeit knapp war, weil Wohnungsverlust drohte oder der Strom abgestellt werden sollte.

Nachfolge steht noch nicht fest

Auswirkungen auf seine Beratung hat auch die Corona-Pandemie. Hilfesuchende blieben weg. „Die Leute ziehen sich zurück. Nächstes Jahr kommt die Welle, ist meine Annahme“, sagt Roth. Derzeit gebe es keine offene Sprechstunde. Wer seine Aufgaben übernimmt, steht noch nicht fest. „Die Stelle soll wieder besetzt werden, auch im vollen Umfang. Das ist eine schöne Bestätigung meiner Arbeit“, sagt Roth. Ebenso wie die Geste einer Person, die durch einen Brand ihre Wohnung verloren hatte. Jahre später habe sie eine Spende überreicht.

Warmes Mittagessen und Zuschuss für Schulbedarf

In manchen Bereichen übernahm Roth eine Vorreiterrolle. Bevor es das Bildungs- und Teilhabepaket der Bundesregierung gab, sammelte der Kirchenkreissozialarbeiter Spenden für einen Mittagstisch. Dadurch erhielten Kinder aus finanziell schwachen Familien in den evangelischen Kindertagesstätten ein warmes Essen. In der Beratung wurde auch deutlich, dass die vom Staat gezahlte Beihilfe für Schulbedarf in Höhe von 100 Euro nicht ausreichte. 50 Euro steuerte die Kirche bei. Mittlerweile beträgt der staatliche Zuschuss 150 Euro. „Wir haben ein bisschen dazu beigetragen, dass der Unterstützungsbedarf erhöht wurde“, ist sich Roth sicher.

Roth will sich kommunalpolitisch engagieren

Auch im Ruhestand möchte er sich engagieren, für seine Heimatgemeinde in Steinhude und als Kommunalpolitiker. Zudem plant er, sich mehr seiner Familie und den zwei Enkelkindern zu widmen. Auch bleibt Zeit für Tischtennis- und Keyboardspielen.

Von Rita Nandy