Mit dem Frühlingswetter treibt es viele in ihren Garten. Abfallwirtschafter Aha unterstützt das mit seiner Frühlingsaktion: Vom 11. bis 14. Mai gibt es auf den Deponien pro Person einen Sack Kompost geschenkt – auch in Wunstorf-Kolenfeld.

Selbst schaufeln, wie hier auf dem Kompostmarkt in Neustadt, ist in diesem Jahr nicht möglich. Aber Aha verschenkt Kompost in Säcken. Quelle: Mario Moers (Archiv)