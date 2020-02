Mesmerode

Der Kreisschützentag des Kreissportschützenverbandes Neustadt tagt am Sonntag, 16. Februar, in der Mehrzweckhalle Mesmerode. Die Versammlung beginnt um 9.30 Uhr mit dem Fahneneinmarsch. Dazu lädt Vorsitzender Walter Sternberg die Delegierten der Mitgliedsvereine sowie die Mitglieder des Gesamtvorstands ein. Die Teilnehmer sollten alle in Schützentracht erscheinen.

Erster Höhepunkt werden traditionell die Ehrungen sein. Dabei werden Schützen für sportliche Erfolge und Engagement geehrt. Es folgen die Berichte des Vorsitzenden, des Kreissportleiters und des Kreismusikleiters sowie des Kreisschatzmeisters. Außerdem stehen umfangreiche Wahlen auf dem Programm. Zum Kreissportschützenverband gehören 54 Vereine aus Wunstorf, Neustadt und Garbsen. Der Verband vertritt die Interessen von 4655 Mitgliedern. Er wurde 1952 gegründet.

Von Anke Lütjens