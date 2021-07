Großenheidorn/Neustadt

Stimmen vom Steinhuder Meer und aus Island, aus Portugal und vielen weiteren Ländern stecken in der Festplatte, die Karl-Heinz Garberding in der Hand hält. Stimmen von wütend zwitschernden Kohlmeisen, angeregte Unterhaltungen von Trottellummen und das Röhren brünstiger Hirsche. Der Naturschützer aus Großenheidorn hat die Stimmen, sein Lebenswerk, in Jahrzehnten zusammengetragen und damit mehr als 200 Radiosendungen gestaltet. Die Festplatte mit diesen einzigartigen Tonaufnahmen will er der KGS Neustadt übergeben.

„Kohlmeise ist nicht gleich Kohlmeise“, sagt Garberding und schaut leicht verdutzt wegen des Erstaunens seines Gegenüber. Am Gesang, so erklärt er, lasse sich die eine doch wundervoll von der anderen unterscheiden. Er selbst könne die Pärchen in seinem Garten ohne Probleme anhand ihrer Tonfolgen auseinanderhalten. Zur Demonstration spielt er mehrere Dateien mit Kohlmeisenzwitschern ab. Wer genau hinhört versteht, was Garberding sagt.

Tiere zu Hauptpersonen in Radiobeiträgen gemacht

Seine Radiokarriere begann, als er als junger Lehrer dem NDR bei der Beurteilung der Radioreihe „Der Tierfreund erzählt“ helfen sollte. War sie für den Unterricht geeignet? Garberding hörte sich Stunde um Stunde vom „Tierfreund“ an und stellte zweierlei fest: Lebhaft, anschaulich und kenntnisreich werde dort über Tiere berichtet. Aber die Hauptakteure kämen nicht zu Wort. Er schlug dem NDR vor, den Tieren eine Stimme zu geben. Zum Veranschaulichen spielte er selbst zwei Tonbänder ein.

Das Konzept überzeugte, bald darauf war in der Radioreihe Garberdings Stimme gemeinsam mit dem Gesang einer Nachtigall zu hören. 1971 war das. Mehr als 200 Sendungen für NDR, WDR und BR folgten.

Tonbandgerät leistet seit 50 Jahren gute Dienste

„Ich war immer schwer bepackt“, erzählt er schmunzelnd und legt leicht ächzend das Tonbandgerät auf den Tisch, das er sich in den Siebzigerjahren gekauft hat. „Besser als alles, was sie beim NDR an Ausrüstung hatten“, sagt er. 12.000 Mark hat er damals hingeblättert. Obwohl er ihn in viele Teile der Welt geschleppt hat, funktioniert der Rekorder auch rund 50 Jahre später noch.

Um seine Aufnahmen den Sendern in wirklich guter Qualität liefern zu können, stürzte sich Karl-Heinz Garberding in Unkosten. das Tonbandgerät, das er vor 50 Jahren kaufte, funktioniert noch heute. Quelle: Beate Ney-Janßen

In Island hat er sich damit an eine Steilküste herangerobbt. Stück für Stück, um dann das Mikrofon an einer langen Schnur den Felsen herabzulassen. So bekam er das Durcheinander der schnatternden Trottellummen aufs Band. In Polen hat er das Tonbandgerät auf der Suche nach außergewöhnlichen Lebensräumen durch Flussdelta und Urwald getragen.

Mit Bogenschützen zu den Graureihern

Manche Stimmen konnte er ganz einfach einfangen – etwa am Steinhuder Meer. Andere stellten ihn vor außergewöhnliche Herausforderungen. Wie die Graureiher, die er während Brut und Aufzucht belauschen wollte. In das Wäldchen im schaumburgischen Auhagen, in dem die Reiher ihre Nester bauten, zog Garberding bereits im Winter ein. Seine Begleiter: einige Bogenschützen. Deren Aufgabe war es, feine Seile über die Nester zu schießen, an denen Garberding später Mikrofone hochzog. Er selbst verkroch sich im Frühjahr in einen mit Jute bespannten Verschlag unter den Nestern. Und lauschte.

Die bronzene Nachtigall ist eine Trophäe, die Karl-Heinz Garberding für einen seiner Radiobeiträge bekommen hat. Quelle: Beate Ney-Janßen

Kaum eine Mühe war ihm zu viel, kaum eine Idee zu außergewöhnlich. Er hatte doch schon im Studium auf der Suche nach Vogelstimmen auf einer Parkbank in der Eilenriede genächtigt. Nur weil er pünktlich um 4 Uhr beginnen sollte, Exkursionen zu Vogelstimmen zu leiten. Eine Aufgabe, die er gerne übernahm. Aber wie sollte er so früh mit öffentlichen Verkehrsmitteln von Großenheidorn nach Hannover kommen? Seine Lösung war pragmatisch: Er nahm die letzte Bahn am Vortag und legte sein müdes Haupt auf eine Parkbank. So war er nicht nur rechtzeitig vor Ort. Auch der allererste Vogellaut des Morgens war ihm gewiss.

Mehr als 40 Jahre Radiosendungen

Die letzte von Garbering gestaltete Radiosendung ging 2014 über den Äther. Mehr als 40 Jahre lang hatte er Tieren im Hörfunk eine Stimme gegeben. Seine akustische Sammlung soll nicht vergessen werden. Sämtliche Radiobeiträge und auch alle Tierstimmen, die er in seinem Leben eingefangen hat, will er der KGS Neustadt überreichen. In der Hoffnung, dass Lehrer und Schüler reichlich darauf zugreifen.

