Mardorf

Zwei Verbindungen von Steinhude direkt nach Mardorf wird es ab Sonnabend, 18. Juli, über das Steinhuder Meer geben. Jeweils um 11 und 15 Uhr wird sonnabends und sonntags ein Auswanderer an den Steinhuder Strandterrassen Richtung Steg N10 am Badestrand Mardorf starten. Gegen 12 beziehungsweise 16 Uhr können sich Gäste von der Weißen Düne mit dem Segelboot nach Steinhude zurückfahren lassen. Der Steg N10 befindet sich am Uferweg in Höhe der DLRG-Station.

Steg N10 befindet sich an der DLRG-Station am Badestrand Mardorf. Quelle: Markus Holz

Die neue Verbindung ist für Nutzer eingerichtet, die am Wochenende von Steinhude zum Badestrand in Mardorf kommen möchten. Bislang bestand nur die Möglichkeit, mit dem Fahrgastschiff zur Anlegestelle an der Jugendherberge zu fahren. Drei bis vier Kilometer Fußmarsch sind es von dort zum Badestrand, sagt Bernd Dobel vom Beirat der Personenschifffahrt Steinhude.

Neuer Anlaufpunkt: Steg N10 befindet sich direkt am Mardorfer Badestrand. Quelle: Markus Holz

Direkte Verbindung für Badegäste

Stattdessen könnten sich diese Gäste jetzt direkt zum Badestrand fahren lassen. Für die Rückfahrt bietet sich die zweite Tour des Tages vom Steg N10 an. Alternativ stehen vier tägliche Fahrten vom Anleger an der Jugendherberge zur Verfügung.

Rund um den Surfer- und Badestrand in Mardorf gebe es eine Nachfrage nach einer zusätzlichen Verbindung zum Südufer, sagt Doreen Juffa, Geschäftsführerin des Naturparks Steinhuder Meer. Der bisher nicht genutzte Steg N10 eigne sich gut zum Anlegen für Auswanderer.

Einzigartig in Europa: Auswanderer. Die Segelboote sind für rund 30 Personen ausgelegt. Bei Flaute dient ein Hilfsmotor als Antrieb. Quelle: Rainer Dröse

Naturpark kooperiert mit Schifffahrtsgesellschaft

Um die Linie realisieren zu können, kooperiert der Naturpark mit der Personenschifffahrt Steinhude. Im Bedarfsfall wird der Naturpark die Schifffahrtsgesellschaft finanziell unterstützen. Insbesondere unter Corona-Bedingungen, sagt deren Geschäftsführer Hans-Joachim Galle, könnte die neue Linie ansonsten nicht starten. Auswanderer, die zu anderen Zeiten 25 bis 35 Gäste aufnehmen können, dürfen momentan maximal 14 Personen einsteigen lassen.

Die Linienverbindungen sind für diese Saison bis zum 13. September geplant. Bei guter Nachfrage sollen sie als feste Verbindungen etabliert werden. Eine Einzelstrecke kostet für Erwachsene 8 Euro, für Kinder von vier bis 13 Jahren 5 Euro. Anders als in den Fahrgastschiffen können auf den Auswanderern keine Fahrräder transportiert werden. Fahrradfahrer haben die Möglichkeit, die Anlegestelle an der Jugendherberge zu nutzen.

Von Beate Ney-Janßen