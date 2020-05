Klein Heidorn

Die Zeiten könnten besser sein, unter denen Andreas Bornemann sein neues Amt antritt: Seit dieser Woche ist er nach langer Suche neuer Geschäftsführer des Tierheims direkt am Stiefelholz in Klein Heidorn. Voraussichtlich bis zum Jahresende wird Horst Rode auch noch in gleicher Funktion tätig bleiben, bis er sich nach der Übergabephase nach 28 Jahren an der Spitze des Tierschutzvereins Wunstorfs und danach acht Jahren als Geschäftsführer in den Ruhestand zurückziehen kann.

„ Bornemann hat die ideale Kombination: Er hat Erfahrung in der Geschäftsführung und ist von Herzen Tierschützer“, sagte Rode. Der Wunstorfer Bornemann kennt das Tierheim schon lange als Kunde: „Ich habe schon von jeher selbst Tiere. Von daher war diese Funktion hier eine Herzensangelegenheit für mich“, berichtete er.

Engagement in Griechenland

In den vergangenen 15 Jahren hat Bornemann die Verantwortung für sechs regionale Gesellschaften der Elektromarktkette Mediamarkt-Saturn getragen. Außerdem engagiert er sich schon lange bei der Organisation Ting, die sich um „Tiere in Not in Griechenland“ kümmert, was hinter der Abkürzung steckt. „Ich habe als stilles Mitglied angefangen und sorge dort mittlerweile auch für das Controlling“, sagte Bornemann.

Auf den Geschäftsführer kommen vielfältige Aufgaben, vor allem in der Verwaltung, zu. Gerade der Umgang mit Tieren ist mit vielfältigen Dokumentationspflichten verbunden. „Jedes Tier verursacht bei uns mindestens fünf Dokumente, und die müssen wir zehn Jahre aufbewahren“, berichtete Rode.

Besuche sind noch nicht erlaubt

„Die schwierigen Zeiten machen den Einstieg nicht einfach“, sagte Rode. Der Tierschutzverein als Träger hat das Heim am 16. März für den Besucherverkehr geschlossen, vor allem um die Mitarbeiter zu schützen. In der nächsten Woche will der Vorstand beraten, ob er das wieder zurücknehmen will.

Besonders getroffen hat das Heim, dass niemand verreisen durfte und deshalb niemand seine Haustiere zur Betreuung im Heim gelassen hat. „Bei der Tierpension hatten wir dadurch 100 Prozent Ausfallquote. Dabei ist das der einzige Bereich, in dem wir verdienen“, sagte Rode. Bis zu 3500 Euro fehlen dadurch monatlich in der Kasse.

Im Lauf eines Jahres betreut das Heim durchschnittlich insgesamt rund 950 Tiere. Wenn die derzeitige Lage anhalten würde, hätte das Tierheim am Ende des Jahres ein Drittel weniger Tiere betreut. Deshalb hoffen die Verantwortlichen, dass die Menschen bald wieder reisen dürfen und ihre Tiere in die Pension geben, damit der Betrieb nicht irgendwann ganz gefährdet ist.

Tierpfleger sind in Kurzarbeit

Die fünf festen Tierpfleger sind in Kurzarbeit und arbeiten nur noch reduzierte Stundenzahlen. Auf die Unterstützung von Ehrenamtlichen auf dem Gelände hat der Verein vorerst verzichtet. „Dadurch fehlt aber auch mal jemand, der mit Hunden ausgeht oder mit Katzen kuschelt“, sagte Rode. Und auch die Grundstückspflege habe etwas gelitten.

Um Fundtiere in den Stadtgebieten von Wunstorf und Neustadt kümmert sich das Heim weiterhin, einschließlich Notdienst rund um Uhr. Erst letzte Woche hat der Verein zum Beispiel bei der Räumung einer Messi-Wohnung unterstützt. Durch Veröffentlichungen im Internet konnten auch Tiere in neue Hände übergeben werden, wofür dann jeweils ein Termin vereinbart werden konnte. Doch die Pauschalen, die die Einrichtung von den Kommunen dafür bekommt, decken höchstens 40 Prozent der tatsächlichen Kosten.

Umso wichtiger ist, dass der Tierschutzverein auf 660 Mitglieder gewachsen ist und einige Mitglieder durchaus auch mehr als die 40 Euro Jahresbeitrag zahlen. „Außerdem freuen wir uns, dass wir recht regelmäßig mit Spenden bedacht werden“, sagte Rode. Und das nicht nur mit Geld: In den ersten Wochen der Schließung haben die Mitarbeiter laufend Sachspenden hereinholen dürfen, auch motivierende Briefe hat das Heim bekommen.

Von Sven Sokoll