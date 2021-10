Wunstorf/Neustadt

Wenn Ursula Bremer erläutern will, was glutenfreie Lebensmittel ausmacht, erzählt sie von ihrem Vater. Der hat mal Mehl mit Wasser begossen und stundenlang geknetet, bis ein gummiartiger Ball übrig war – der Weizenklebstoff, das Gluten. Er wollte verstehen, was das für ein Stoff ist, auf den drei seiner Töchter und weitere Familienangehörige so überempfindlich reagierten. „Wenn ich dann höre, dass manche Menschen glauben, glutenfreie Lebensmittel seien per se gesünder als andere, fehlt mir das Verständnis“, sagt Bremer achselzuckend.

Beraterin empfiehlt Diagnose vom Facharzt

Es sei offenbar gerade Mode, bei der Ernährung auf bestimmte Stoffe zu verzichten. Bei Gluten tue das aber nur denen gut, die es wirklich nicht vertragen. „Wenn Lebensmittel stärker verarbeitet oder mit Ersatzstoffen produziert sind, fehlen auch Nährstoffe, und sie können schlechter verdaulich sein“, sagt sie. Sie empfiehlt, bei Verdacht auf eine Unverträglichkeit zunächst eine Diagnose beim Facharzt einzuholen, am besten einem Gastroenterologen, also einem Magen-Darm-Spezialisten.

Rund eine Million Deutsche sind wegen Zöliakie in Behandlung, der Glutenunverträglichkeit, die große Probleme mit sich bringen kann. „Es gibt Entzündungserscheinungen bis hin zum Multi-Organ-Versagen“, sagt Bremer, die selbst als junge Frau schwer leiden musste, bevor sie in einem Krankenhaus ihre Diagnose bekam. Heute ist sie Beraterin der Deutschen Zöliakie-Gesellschaft und bildet sich regelmäßig fort. Und bekommt aktuell viele Nachfragen besorgter Eltern. Nach Ende der Sommerferien essen viele Kinder wieder in der Schule – und nicht überall gibt es wirklich glutenfreie Angebote.

Ratsuchende melden sich per E-Mail

Vor zwei Jahren hat ihre Zöliakie-Selbsthilfegruppe erste Treffen gehabt – dann kam die Pandemie, die Gruppe pausierte. Weil jetzt aber ihr Telefon kaum noch still steht, denkt Bremer darüber nach, die Beratungen zu bündeln. Große Treffen sind schwer zu organisieren – einige Betroffene haben schwere Organschäden, andere können sich aus Gründen nicht impfen lassen. Aber Freilufttreffen oder Spaziergänge mit kleineren Gruppen wären vielleicht möglich, sagt Bremer. Wer Fragen an sie hat oder an einem solchen Treffen teilnehmen möchte, erreicht sie per E-Mail an glutenfrei-steinhude@kp-dzg-online.de. Dort sollten sich auch Interessierte melden, die bereits in der Gruppe sind – sie müsse ihre Adressliste auffrischen, sagt die Beraterin.

Mancher Wirt scheut die Mühe

Zum Umgang mit der Krankheit gehört, dass Ursula Bremer täglich zu Hause kocht und auch Brot backt. Wenn sie mal in ein Restaurant geht, dann am liebsten zum Griechen, wie sie sagt. „Die Küche da ist ohnehin wenig glutenlastig“, sagt sie. Überdies habe sie die Erfahrung gemacht, dass sich die Gastronomen dort die Zeit nähmen, um die Gäste zu beraten – und ihre Anliegen auch ernster nähmen. „Ich habe auch schon erlebt, dass ein deutscher Wirt mir sagte, ich solle mich doch nicht so anstellen“, sagt Bremer empört.

„Natürlich ist auch wichtig, dass der Wirt genau Bescheid weiß, was in seiner Küche passiert“, fügt sie noch hinzu. In vielen Soßen fänden sich zumindest Spuren von Mehl, die bei Unverträglichkeit schon unangenehme Symptome hervorrufen könnten. „Aber wer will und sich auskennt, findet guten Ersatz.“

Von Kathrin Götze