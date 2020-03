Wunstorf/Neustadt

Das Coronavirus lähmt das gesellschaftliche Leben zunehmend, weniger Menschen sind in den Geschäften unterwegs. Deshalb hat die Mediengruppe Madsack auch die Öffnungszeiten ihrer HAZ/NP-Geschäftsstellen mit Ticketvorverkauf reduziert. An der Mittelstraße 5 in Wunstorf und in Neustadt, Am Wallhof 1, sind die Mitarbeiter jetzt montags, mittwochs und freitags nur noch von 9 bis 14 Uhr vor Ort. Sonnabends bleiben die Geschäftsstellen geschlossen.

Dienstags und donnerstags bleibt es dagegen bei den bisherigen Öffnungszeiten von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Verständnis für den Schritt.

Von Sven Sokoll