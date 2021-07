Liethe/Bordenau

Ein Linienbus ist am Freitagnachmittag gegen 14.15 Uhr zwischen Liethe und Bordenau von der Fahrbahn abgekommen und in einem Feld gelandet. Der 61 Jahre alte Fahrer aus Wunstorf war allein im Bus. Er blieb unverletzt.

Nach Polizeiangaben hatte der Busfahrer offenbar in einer Linkskurve Richtung Bordenau einen Fahrfehler begangen. Mit dem Bus überfuhr er zunächst den Grünstreifen und den Fahrradweg und blieb dann auf einem Feld stehen. Am Bus und in der Landschaft entstanden einige Schäden. Immerhin: Der Bus konnte anschließend weiterfahren.

Von Sven Sokoll