Wunstorf/Neustadt

Die SPD-Delegierten aus Neustadt und Wunstorf haben ihre gemeinsame Kandidatenliste für die Wahl zur Regionsversammlung aufgestellt. An der Spitze steht die Wunstorferin Frauke Meyer-Grosu, gefolgt von der Neustädterin Christina Schlicker. Beide gehören schon jetzt dem Regionsparlament an. „Wir sind ein gutes Team für Wunstorf und Neustadt. In unserer Arbeit im Wahlkreis ergänzen wir uns prima“, sagte Meyer-Grosu. Und auch Steffen Krach, der der nächste Regionspräsident werden will, kennt nach der Mitteilung der SPD Wunstorf gut, weil sein Vater lange am Hölty-Gymnasium unterrichtet hat.

Lesen Sie auch: Wer führt künftig die Region Hannover? Reden Sie mit!

Auf den nächsten Plätzen der Liste folgen Klaus-Peter Sommer (Neustadt), Kirsten Riedel (Wunstorf), Heinz-Günter Jaster (Neustadt), Sven Dahlke (Wunstorf), Matthias Rabe (Neustadt), Heike Leitner (Wunstorf), Mohammed Khaled (Neustadt) und Thomas Silbermann (Wunstorf). Ein Parteitag des SPD-Unterbezirks Region Hannover muss sie noch bestätigen.

Von Sven Sokoll