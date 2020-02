Steinhude

Die Regionsverwaltung will die Verordnung für das Naturschutzgebiet Westufer Steinhuder Meer gegenüber dem vorgelegten Entwurf weitgehend unverändert beschließen lassen. Nach der Vorlage, die am Mittwoch, 10. März, zunächst der Umweltausschuss der Region beraten wird, bleibt es somit trotz einiger Kritik auch dabei, dass auf dem Wasser künftig zusätzliche Bereiche gesperrt werden sollen.

Das neue Gebiet vereint die Bereiche Meerbruch und Hagenburger Moor, umfasst aber auch noch weitere Flächen und wird so künftig 663 Hektar haben, die sich über Land, Uferzone und Wasserfläche verteilen. Der Hagenburger Kanal bleibt aber ausgespart.

Auf dem Land bleibt ein Abstand zu Steinhude

Die Region hält das erweiterte Gebiet für notwendig, weil es als besonders wertvoller Teil des Vogelschutzgebiets und des Fauna-Flora-Habitat-Gebiets zum europäischen System von Schutzgebieten unter dem Titel Natura 2000 gehört. Das Gebiet soll dabei helfen, ein Netz unterschiedlicher Biotope, wild lebende Tier- und Pflanzenarten und vor allem geschützte Vogelarten zu erhalten und weiter zu entwickeln.

Auf dem Land sind weitere Moorwiesen in das Areal gekommen. Die Stadt Wunstorf ist allerdings zumindest froh, dass das Naturschutzgebiet dort nach einer frühzeitigen Intervention nicht näher an Steinhude heranrücken wird. Das soll Entwicklungsmöglichkeiten für die Zukunft bewahren.

Kritiker sehen Gefahr für Tourismus

Gegen eine größere geschützte Wasserfläche unter Schutz wandten sich unter anderem die Städte Neustadt und Wunstorf in ihren Stellungnahmen, aber auch die Domänenverwaltung des Landes als Eigentümer. Sie befürchten, dass das den Tourismus und die Naherholung auf dem Meer beeinträchtigt und damit auch Arbeitsplätze gefährde.

Dazu entgegnen die Naturschützer der Region, dass jetzt nur 200 Hektar Wasserfläche zusätzlich unter Schutz gestellt werden sollen. Das entspreche einem Anteil von 7 Prozent der Seefläche. Und gemeinsam mit dem bereits überarbeiteten Gebiet Totes Moor im Osten des Sees werde dann weniger als ein Fünftel der Seefläche gesperrt sein. Es gebe auch keine milderen Mittel, mit denen die Natur ähnlich geschützt werden können.

Die Grenze des Naturschutzgebiets am Westufer rückt trotz einiger Kritik näher an den Wilhelmstein heran. Quelle: Sven Sokoll

Bei der Linie handelt es sich um Kompromiss

Bei der neuen Grenzlinie handele es sich auch schon um einen Kompromiss: „Das Steinhuder Meer beinhaltet viele ökonomische, soziale und ökologische Funktionen und Nutzungsansprüche, für die ein entsprechender Ausgleich gesucht werden muss“, betont die Regionsverwaltung. „Aus einer rein naturschutzfachlich betrachteten Perspektive hätten noch erheblich mehr Anteile der Seefläche in das NSG integriert werden können.“

Das Areal im Westen des Steinhuder Meeres werde ohnehin wenig befahren, auch weil es häufig verschlammt. Weil sich die Zahl der Boote in den vergangenen 25 Jahren fast halbiert hat, bleibe generell immer noch mehr Seefläche für jeden übrig. Die Regionsverwaltung weist darauf hin, dass die schon vergrößerten Schutzgebiete zu keinem Rückgang der Besucherzahlen am Steinhuder Meer geführt haben.

Wilhelmstein bleibt zu erreichen

Die Grenze des Naturschutzgebiets rückt auf etwa 800 Meter an die Insel Wilhelmstein heran. Der Weg dahin, auch für die Personenschifffahrt, bleibe weiterhin frei. Die Entwicklung darauf müsse sich schon jetzt an die Regeln von Vogelschutz- und FFH-Gebiet halten, daran ändere sich nichts.

Was den Luftverkehr angeht, so ist der Flugbetrieb des Fliegerhorsts Wunstorf weiterhin als zulässig aufgeführt. Auch die Berufsfischer dürfen Reusen an definierten Stellen im Naturschutzgebiet aufstellen, müssen aber besondere Rücksicht auf die Natur nehmen.

Die Entschlammung wird unter ähnlichen Bedingungen wie bisher möglich sein. Bestehende Steganlagen, am Rand von Mardorf in das Gebiet hineinkommend, dürfen bleiben. Neue Stege werden dort aber nicht mehr möglich sein. Die Regionsversammlung soll die Neuregelung am 28. April beschließen.

Von Sven Sokoll