Eine neue Untiefe im Steinhuder Meer sorgt für reichlich Gesprächsstoff unter Seglern. Die Sandbank, die in etwa zwischen der Badeinsel in Wunstorf-Steinhude und dem Badestrand in Neustadt-Mardorf mitten im Meer liegt, ist offenbar entstanden, als Sand vom Südufer zum Nordufer gepumpt wurde.