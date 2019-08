Steinhude/Mardorf

Zwei Tage Feiern in Mardorf und sogar drei in Steinhude: Das Festliche Wochenende der Steinhuder Meer Tourismus GmbH von Freitag, 23. bis Sonntag, 25. August soll wiederein schöner Saisonhöhepunkt mit großer Resonanz werden. Die Prognosen versprechen zumindest noch einmal ein richtiges Sommerwochenende, so dass die Voraussetzungen gut sind.

Feuerwerk beginnt eine Viertelstunde später

Der Freitagsteht in Steinhude im Zeichen der abendlichen Mallorca-Party ab 19 Uhr, für die es auf jeden Fall noch eine Abendkasse mit Karten zu 20 Euro geben soll. Doch bereits um 14 Uhr beginnt das Treiben in der Ortsmitte an Ständen und drei weiteren Bühnen. Auf der Seebühne im Hafen singt am Nachmittag der Wunstorfer Shanty-Chor und am Abend die Coverband „New Brand Splendid“. An den Strandterrassen treten die Disco Kings auf und auf dem Ratskellergelände die Fidgets, ebenfalls eine Coverband. An der Weißen Düne in Mardorf ist eine Strandparty mit DJs für den ersten Abend angesagt.

Zur Galerie Die Veranstalter setzten auch 2019 auf das bewährte Konzept.

Am Sonnabendwerden die abendliche Feuerwerke vor beiden Ufern wegen einer Fernseh-Übertragung erst um 22.15 Uhr beginnen. Doch auch vorher gibt es schon reichlich Programm. Im Scheunenviertel treten Frank und seine Freunde bei einer Show für Kinder ab 15 Uhr auf. Die Optimisten-Regatta, die gleichzeitig beginnen sollte, ist am Montag abgesagt worden. Im Hafen folgen die Junx und Ruven Rintelmann am Abend auf den Sänger Petruzzo. Auf dem Ratskellergelände rocken die Clear Rats und an den Strandterrassen tritt der Shanty-Chor vor der Rock- und Soul-Gruppe Crank it up auf. Ab 18 Uhr sorgt die Steinhuder Feuerwehr wieder für Wasserfontainen. Nach dem Feuerwerk beginnt im Festzelt eine Party mit den Chaos Team, Eintritt 3 Euro. In Mardorf beginnt um 14 Uhr ein Kinderprogramm und um 20 Uhr ein Auftritt der Cover- und Partyband Agent Dee.

Nur in Steinhude gibt es auch am Sonntagnoch Programm. Um 11 Uhr beginnt ein Frühschoppen mit Happy Jazz & Co, worauf Die Junx noch einmal für Stimmung sorgen wollen. Auf dem Ratkellergelände spielt Chris Blevins mittags Rock, Folk und Blues. An den Strandterrassen hat am Nachmittag der Shanty-Chor einen weiteren Auftritt. Gegen 17 Uhr ist Schluss.

DRK sorgt für Kuchen und Kunst

Für das Steinhuder Schulzentrum hat das DRK Steinhude-Großenheidorn wieder eine Kaffeestube organisiert und Hobbykünstler zur Ausstellung „Kunst-Feuerwerk“ eingeladen. Der Erlös der Kaffeestube ist für die soziale Arbeit des Roten Kreuzes gedacht. Besucher sind am Sonnabend zwischen 12 und 18 Uhr und am Sonntag zwischen 11 und 17 Uhr willkommen.

Das vollständige Programm zum Festlichen Wochenende ist unter www.steinhuder-meer.de/festlicheswochenende zu finden.

Von Sven Sokoll