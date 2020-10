Neustadt

„Digital“ ist am Freitag das wichtigste Schlagwort bei der Steinhuder-Meer-Konferenz gewesen. Die Konferenz lief selbst zu großen Teilen digital ab, weil wegen der Abstandsregeln nur wenige Besucher im Neustädter Schloß Landestrost zugelassen waren. Die Naturparkverwaltung als Veranstalter ermöglichte anderen Interessierten, über einen Livestream dabei zu sein und mithilfe einer Abstimmungs-App auch zum Meinungsbild beizutragen.

Die Digitalisierung war aber auch ein thematischer Schwerpunkt. Die Teilnehmer trugen dafür zusammen, welche Informationen zum Steinhuder Meer ihrer Meinung nach online verfügbar sein sollten, vom aktuellen Wetter über Angaben zur Wasserstand bis zu empfohlenen Wanderrouten. „Viele dieser Informationen kann man aber schon auf den unterschiedlichen Homepages finden“, sagte Willi Rehbock, Geschäftsführer der Steinhuder Meer Tourismus (SMT) GmbH. Für Friedrich Göing von der Wettfahrtvereinigung ist deshalb klar: „Wir brauchen das alles gebündelt.“ In der Überlegung ist nun eine Steinhuder-Meer-App, die alle vorhandenen Angebote vernetzt.

Naturpark-Geschäftsführerin Doreen Juffa spricht bei der Steinhuder-Meer-Konferenz, die im Livestream übertragen wird. Quelle: Sven Sokoll

Realer Besucherandrang war grenzwertig

Die Naturpark-Geschäftsführerin Doreen Juffa berichtete, dass die Homepage des Naturparks in diesem Jahr Rekordzugriffe verzeichnet hat. Das große Interesse am Urlaub im Inland war aber natürlich auch bei den realen Besucherzahlen zu sehen. „Wir haben da auch in manchen Bereichen Grenzen erreicht“, sagte Juffa. Auch aus der Versammlung wurde kritisiert, dass viele Fahrzeuge wild geparkt werden und eine bessere Lenkung und Kontrolle notwendig ist.

Juffa erläuterte, warum mehrere Partner am Steinhuder Meer derzeit daran planen, den Wilhelmstein künftig als Gemeinschaftsprojekt zu betreiben. Das abgestimmte neue Nutzungskonzept wird wohl erst im April nächsten Jahres vorliegen. Die SMT, die von der Fürstlichen Hofkammer den Betrieb der Gastronomie übernimmt, will diese Aufgabe schon bald neu ausschreiben, damit keine Lücken eintreten. Das Fürstenhaus Schaumburg-Lippe soll aber der Eigentümer bleiben.

Von Sven Sokoll