Wunstorf, Neustadt und Wedemark wollen Leader-Projekt fortsetzen

„Leader Reloaded“ heißt es am Donnerstag, 9. Dezember, um 18.30 Uhr. Dann sind Bürgerinnen und Bürger zur Online-Auftaktveranstaltung eingeladen. Leader-Meer & Moor hat sich nach Ansicht der Mitwirkenden bewährt. Kommunen, Vereine und viele ehrenamtliche Initiativen haben mitgewirkt, um bisher rund 50 Projekte umzusetzen. Das betrifft insbesondere die Bereiche Daseinsvorsorge, Tourismus und Naherholung, aber auch Natur- und Umweltschutz.

Kommunen bewerben sich um Förderung der EU

Einmal ins Rollen gebracht soll Leader nun weiter Fahrt aufnehmen. Die drei Kommunen Wunstorf, Neustadt und Wedemark bewerben sich daher erneut um die EU-Förderung. Voraussetzung für die Wiederaufnahme in das Leader-Programm ist die Fortschreibung des Regionalen Entwicklungskonzepts (REK). Die Konzepte müssen dem Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz im Frühjahr 2022 vorgelegt werden, um die Zusammenarbeit in der neuen Förderperiode ab Januar 2023 fortsetzen zu können.

Bürger sind online mit von der Partie

Im REK verankern die Beteiligten Themenschwerpunkte und Ziele, die richtungsweisend für die Zukunft der Leader-Region Meer & Moor sein sollen. Das soll wieder gemeinsam mit Bürgerinnen und Bürgern erarbeitet werden. Daher laden die drei Partnerkommunen zur Auftaktveranstaltung „Leader Reloaded“ - Fortschreibung des Regionalen Entwicklungskonzepts für die Leader-Region Meer & Moor ein.

Aufgrund der derzeitigen Bedingungen findet die Veranstaltung online via Zoom statt. Die Veranstalter bitten um Anmeldung bis Montag, 6. Dezember, per E-Mail an maren.kraemer@sweco-gmbh.de. Weitere Informationen zur Veranstaltung und zur Leader-Region Meer & Moor finden sich auf der Internetseite der Leader-Region auf www.neustadt-a-rbge.de, Stichwort Leader-Region sowie direkt beim Leader-Regionalmanagement bei Maren Krämer unter Telefon (0511) 3407-262.

