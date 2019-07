Wunstorf

Die Zuhörer betrachten gebannt den Künstler auf der Bühne in Küsters Hof. Sie beobachten jede Geste, saugen jeden einzelnen Ton auf. Fast alle Lieder scheinen die Fans genau zu kennen, summen mit, wiegen sich leicht im Rhythmus, besonders als Norman Keil seinen Hit "Doch du bist die Königin, für die ich Lieder sing. Du bist die Chefin im Revier. Auch wenn ich kein König bin, du bleibst trotzdem bei mir...", anstimmt, berührt er die Herzen seiner Zuhörer.

Norman Keil und Alex Diehl mit starken Texten

Der im Erfurt geborene Musiker und Producer wirkt als Gitarrist und Songschreiber seit 2008 bei der Fury In The Slaughterhouse-Nachfolgeband Wingenfelder mit und gilt seit mehr als acht Jahren als erlebenswerter Solokünstler. Er wird auch gern als Geheimtipp innerhalb der deutschsprachigen Musiklandschaft gehandelt. Mit seinen Liedern erzählt er Geschichten, verrät seine Gefühle. Das Publikum ist glücklich, kann abtauchen in die Welt seiner Lieder. Anschließend tritt Alex Diehl auf, ebenfalls ein Vollblutmusiker. Er lockt die Fans aus der weiteren Umgebung nach Wunstorf. „Es ist erstaunlich, aus Wunstorf kommen hier die wenigsten Zuschauer", bestätigt der Betreiber von Küsters Hof, Hadis Bajric.

Neben Songs mit tiefgründigen Botschaften wie dem bekannten Friedenssong „Nur ein Lied“ sind auf der CD seiner neuen Produktion gerade sehr persönliche, autobiografische Songs zu finden. Dazu gehört „In meiner Seele“, ein Titel mit viel Gefühl und Leidenschaft, ein Abschiedslied, das die erste große Liebe besingt. Die Stimmung brodelt, das Album „Bretter meiner Welt“ wird begeistert aufgenommen und verleitet zu Jubelrufen.

Von Carola Faber