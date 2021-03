Bad Rehburg

Das Kulturzentrum Romantik Bad Rehburg hat Künstler vor die Kamera geholt, ihre Shows aufgezeichnet und für den Genuss des coronamüden Publikums bei Youtube veröffentlicht. Jazz und Gesang, Clownerie und Zirkus kommen kostenlos ins eigene Wohnzimmer.

Dabei sind Sarah Schwarz mit ihrem „Piglet Circus“, der kleine Clown, Pianist Artur Pacewicz, Wiedenbrügges Allround-Talent George Kochbeck mit Sopranistin Felicitas Breest und Olli Perau, der gemeinsam mit Lutz Krajenski zu Jazz und mehr einlädt. Es ist ein Querschnitt dessen, was das Kulturzentrum im Herzen Bad Rehburgs seit vielen Jahren anbietet.

Welch ein Glück, wieder auf einer Bühne zu stehen: Sarah Schwarz knuddelt ihr Nachwuchsferkel Frederic. Quelle: Beate Ney-Janßen

„Wir haben uns nach Monaten der Abstinenz so gefreut, die Koffer für den Auftritt packen zu dürfen“, sagt Zirkusdirektorin Sarah Schwarz und knuddelt im Romantik-Saal ihr Schweinchen Frederic, das soeben seinen ersten Bühnenauftritt gemeistert hat. Angereichert wird jeder Auftritt mit einem kurzen Interview. Auf dem Romantik-Sofa erzählt jeder der Künstler von sich selbst, seinen Erlebnissen, Aussichten und Hoffnungen in Corona-Zeiten. So wie Clown Momo von seinem Bleistiftkalender. Er habe ein Jahr lang nicht gewusst, welchen Auftritt er kurzfristig ausradieren muss.

Zu finden sind die fünf Videos auf der Romantik-Homepage www.badrehburg.de unter dem Stichwort „Auf einen Kaffee in der Romantik“ oder direkt auf Youtube.

Von Beate Ney-Janßen