Bokeloh

Trostlos. So ist Susanne von Stemm ihr erstes Trauergespräch im ersten Lockdown in Erinnerung geblieben. Es war das erste und auch das einzige Gespräch nach dem Tod eines Menschen, das Bokelohs Pastorin am Telefon geführt hat. Seelsorge, sagt sie, brauche oft auch physische Nähe.

Die Verunsicherung in Kirchenkreisen war groß damals, im März 2020. Wie soll, wie muss, wie darf Seelsorge sein? Und was kann sie leisten, wenn die Ansage lautete, dass direkter Kontakt zu Menschen nur im seelsorgerlich begründeten Notfall aufgenommen werden darf?

Susanne von Stemm hat ihre Antwort darauf nach diesem ersten Trauergespräch gefunden: Der Tod ist ein Notfall, Seelsorge an den Hinterbliebenen notwendig. Vielleicht noch mehr als in Zeiten vor Corona. Wenn Angehörige es wünschten – und alle wollten das – ist sie seitdem in die Häuser gegangen. „Seelsorge trägt zur Gesundheit der Menschen bei“, sagt sie. Was sie als Pastorin ohnehin verinnerlicht habe, sei ihr in diesem Jahr noch viel deutlicher geworden.

Außergewöhnlich: Jemandem die Hand reichen

Selbstverständlich ist für sie, dass sie solche Besuche verantwortungsvoll und mit Abstand gestaltet. Nur eine Ausnahme hat sie gemacht. Bei dem Mann mit geistiger Beeinträchtigung, dessen Bruder gestorben war. Ihm hat sie die Hand gereicht. Die spontane Geste habe sie im Kopf dennoch blitzschnell abgewogen, erzählt von Stemm. Desinfizierte Hände vorher, Desinfektion hinterher – und dann die Entscheidung: Das muss jetzt sein! Manchmal müsse Trost und Anteilnahme durch eine Berührung ausgedrückt werden. Sie ist mit dem Gefühl gegangen, das Richtige getan zu haben.

Diesem Mann die Hand zu geben, hat sich von Stemm als besonderer Moment eingebrannt. Erstaunt darüber, wie sich Perspektiven verändern. Verändert habe sich das Verhältnis zur Seelsorge aber auch vonseiten der Menschen, die sie annehmen, sagt sie.

„Wo die Pastorin auftaucht, wird sie viel mehr als Seelsorgerin wahrgenommen“, berichtet von Stemm. Beim Gottesdienst, beim Besuch zu einer Jubelhochzeit oder beim Einkauf im Dorf. Sie lausche und horche – und wenn sie das Gefühl habe, dass es nötig sei, dann biete sie intensivere Gespräche an. Gern auch während eines Spaziergangs, coronakonform. Oder am Ostersonntag mit einem Videofrühstück in größerer Runde.

Verantwortung der Kirche: Für Menschen da sein

„Das ist doch unsere Verantwortung: für die Menschen da zu sein“, sagt die Pastorin. Die Konzentration darauf sei in diesem einen Jahr greifbarer geworden. Dinge wie die Verwaltung der Kirchengemeinde träten zwar nicht in den Hintergrund, spielten aber keine derart große Rolle mehr.

Seelsorge sei nötig, um der Angst zu begegnen. Angst vor dem Virus. Angst vor sozialer und körperlicher Isolation. Das erfährt sie in ihrer Gemeinde und auch, wenn sie sich an den PC setzt, um in der Chatseelsorge der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) Hilfe anzubieten. Den Chat der EKD gibt es bereits seit 18 Jahren, in Corona-Zeiten hat er an Bedeutung noch einmal zugelegt. Viele, sagt von Stemm, schätzten die Anonymität dieses Angebots. Manche, um sich am allgemeinen Austausch zu beteiligen, andere, um sich mit Geistlichen in private virtuelle Räume zurückzuziehen.

Seelsorge in allen pastoralen Aufgabenfeldern

Formen und Intensität von Seelsorge ändern sich also. Und wenn sie so überlege, dann spiele Seelsorge in allen ihren Aufgabenfeldern und auch im Privaten eine Rolle, sagt von Stemm. Von der digitalen Konfirmandenarbeit bis hin zum Posaunenchor in Loccum, der sich zu Geburtstagsständchen vor Haustüren verabredet. Das Signal, da zu sein für die Menschen und den Laden nicht einfach dichtzumachen, das ist für sie Seelsorge. Ob mit oder ohne Corona. Sich das noch mehr vor Augen geführt zu haben, ist für sie ein positiver Aspekt der Pandemie.

Seelsorge leistet Susanne von Stemm auch in ihrer Freizeit – wenn sie als Mitglied des Loccumer Posaunenchors zu Geburtstagen ein Ständchen vor den Haustüren spielt. Quelle: Beate Ney-Janßen

Wer sich Seelsorge, einen Spaziergang oder ein Gespräch wünscht, kann von Stemm unter Telefon (05037) 9696655 anrufen oder die Kontaktdaten seiner Pastorinnen und Pastoren und vor Ort unter www.kirche-neustadt-wunstorf.de finden. Die Chatseelsorge der EKD steht montags, mittwochs und freitags, 20 bis 22 Uhr, allen Interessierten zur Verfügung.

Von Beate Ney-Janßen