Eine Umschulung zum Metallbauer, den Staplerschein oder den Kurs an der Fräsmaschine können Arbeitslose und Weiterbildungswillige bisher in Kursen der Volkshochschule Hannover-Land absolvieren. Ab dem Frühjahr 2022 ist mit solchen Weiterqualifizierungsangeboten voraussichtlich Schluss. Nach jahrelangen Überlegungen wollen die VHS und ihre fünf Trägerkommunen, den Zweig berufliche Bildung nun endgültig aus dem Programm streichen. Eine entsprechende Beschlussvorlage wird in Wunstorf am Dienstag in der Sitzung des Sozialausschusses der Politik vorgelegt. Auch in Garbsen, Neustadt, Burgwedel und Wedemark wird über das Aus der beruflichen Bildungsangebote zeitnah in den Räten abgestimmt.

Völlig verschwinden werden die in erster Linie von der Arbeitsagentur und dem Jobcenter bestückten Maßnahmen allerdings nicht. Betroffen sind von der Umstrukturierung vor allem die VHS-Mitarbeiter und die städtischen Kämmerer. Die hoffen auf Einsparungen.

„Ich bedauere es sehr“

„Es ist eine gesellschaftspolitische Aufgabe, die mit diesem Bereich verbunden ist. Ich bedauere es deshalb sehr, das wir dieberuflichen Bildungsangebote verlieren“, kommentiert die Geschäftsführerin der VHS, Martina Behne, das Vorhaben der Trägerkommunen. In Wunstorf unterstützt die Volkshochschule Arbeitslose auf ihrem Weg zurück in den Arbeitsmarkt. Im Kinder- und Jugendzentrum Bauhof, in den St. Bonifatius Kitas und bei der Tafel sind mitunter mehrere Teilnehmer dieser Angebote beschäftigt. Insgesamt 25 Plätze bietet die VHS in Wunstorfer Einrichtungen an. „Für viele Teilnehmer wirken die Arbeitsgelegenheiten persönlich stabilisierend und können beim Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt helfen“, so Behne.

Die übrigen beruflichen Bildungsangebote, von der Berufsvorbereitung bis zur Zertifizierung als Seecontainer-Packer finden derzeit alle im Neustädter VHS-Weiterbildungszentrum statt.

Neu-Sortierung

Ist die Abschaffung des VHS-Zweigs ein radikaler Einschnitt in die Arbeitsmarktförderung vor Ort? Nach Einschätzung von Günter Barthel, dem Vorsitzenden des Zweckverbands der Volkshochschule Hannover-Land, eher nicht. „Alle anderen Volkshochschulen in der Region haben diese Sparte gar nicht“, sagt Barthel. Einige Angebote würden sich außerdem an anderer Stelle im Programm wiederfinden, werden also lediglich umdeklariert. So könnte etwa ein neuer Fachbereich „Arbeitswelt“ entstehen, ist von Wunstorfs Sozialdezernent Carsten Piellusch zu erfahren. Wozu also das aufwendige, in zig politischen Gremien abgestimmte, Abschaffungsverfahren?

Es geht ums Geld

Hintergrund für die Umstrukturierung sind neu verteilte Zuständigkeiten. Waren früher Region und Kommunen für solche Qualifizierungsmaßnahmen zuständig, sind es heute die Arbeitsagenturen und Jobcenter. Die Region Hannover finanziert die Sparte berufliche Bildung bislang jährlich mit 542.000 Euro. Wenn Defizite entstehen, wie es in den vergangenen Jahren bis in „sechsstellige Höhe“ ( Piellusch) der Fall war, müssen anteilig die Kommunen einspringen. Das alles spart man sich mit der Abschaffung. Hinter den Kulissen ringen die Region und Trägerkommunen derzeit noch darum, wer für ausstehende Ausgleichszahlungen der letzten Jahre aufkommt. „Das muss noch verhandelt werden“, so Piellusch.

Arbeitslose, die entsprechende Angebote benötigen, werden sie wohl auch in Zukunft finden, so die Einschätzung der Beteiligten. Die Arbeitsagentur, das Jobcenter oder externe Anbieter müssten sie in Eigenregie anbieten. Die VHS konzentriert sich derweil auf ihr Kerngeschäft, die allgemeine Bildung.

Mitarbeiter betroffen

Von der Umstrukturierung konkret betroffen sind rund 25 Mitarbeiter der VHS, in Teil- und Vollzeit. „Keiner wird seinen Arbeitsplatz verlieren“, sagt Geschäftsführerin Behne. Vorgesehen ist, alle Mitarbeiter an anderer Stelle im VHS-Betrieb einzusetzen.

Von Mario Moers