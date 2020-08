Steinhude/Mardorf

Über dem Steinhuder Meer braut sich ein Sturm zusammen: Mehrere lokale Verbände und Organisationen aus Fischerei, Tourismus und Gastronomie haben am Freitag harsche Kritik am Entwurf der Region Hannover für das neue Landschaftsschutzgebiet Steinhuder Meer veröffentlicht. Die Kritik am Entwurf ist vernichtend. Die Sprecher befürchten, dass die Verordnung das Leben am Steinhuder Meer massiv verändern wird.

Die Steinhuder Meer Tourismus Gesellschaft, die Verkehrsvereine Steinhude und Mardorf, die Werbegemeinschaft Steinhude und die Steinhuder Personenschifffahrt haben sich für ihren Widerstand zusammengeschlossen. Die Notgemeinschaft, größter Zusammenschluss von Berufsseglern und -fischern, Gastronomen, Vermietern und Freizeitanbietern, hat zeitgleich eine eigene Stellungnahme veröffentlicht. Für die erste Gruppe hat sich Willi Rebock, Geschäftsführer der Steinhuder Meer Tourismus Gesellschaft, zu Wort gemeldet. Er sieht die touristische Entwicklung rund ums Meer gefährdet.

Tourismusgesellschaft: Entwurf schießt übers Ziel hinaus

Der Entwurf schieße übers Ziel hinaus, schreibt Rehbock. Die Nutzung großer Teile der Seefläche müsse gewährleistet bleiben. „Das Steinhuder Meer ist das Alleinstellungsmerkmal der Urlaubsregion“, schreibt Rehbock und nennt ein Beispiel, warum der Entwurf nach Ansicht der Verbände unausgewogen ist: 2019 wurde von allen Anrainerkommunen ein Tourismuskonzept entwickelt, abgestimmt mit Region und Landesregierung. „Es ist vom niedersächsischen Wirtschaftsministerium anerkannt. Aber das Konzept lässt sich mit der neuen Verordnung nur bedingt umsetzen“, schreibt Rehbock.

Konkret fordern die Verbände, den Rundwanderweg, die Strände, die Badeinsel und den Wilhelmstein nicht ins Schutzgebiet aufzunehmen. Festliches Wochenende, Eisfeste und die Veranstaltungen auf der Seebühne sollen von einer Genehmigungspflicht ausgenommen werden. „Die Gastronomie des Wilhelmsteins muss grundsätzlich vom Nachtfahrverbot befreit werden“, schreibt Rehbock. Nachtfahrten sollten in der Verordnung als genehmigt gelten.

„Sicherheit der Wassersportler wäre nicht mehr gewährleistet“

Weiterer Mangel des Entwurfes aus Rehbocks Sicht: Das Wasserrettungswesen sei überhaupt nicht erwähnt. „Damit wäre die Sicherheit der Wassersportler nicht mehr gewährleistet.“ Es sollte auch keiner Genehmigung bedürfen, wenn die Seglervereine ihre Stege auf- und abbauen sowie in der heutigen Größe erneuern. Bei allen Aktivitäten, die im Schutzgebiet als genehmigt gelten sollen, seien Surfen, Kiten, Paddeln, Rudern und Stand Up Paddling nicht genannt, kritisiert Rehbock und schreibt weiter: „Die Tourismusakteure sehen die positive und erfolgreiche wirtschaftliche und touristische Entwicklung der Region stark gefährdet.“

Die Notgemeinschaft, die bereits Klage gegen die Schutzgebietsverordnung angekündigt hat, zählt zusammen, was nach dem Entwurf alles verboten und was genehmigungspflichtig ist. Ein Fazit ihrer Analyse: „Die Machtfülle, die die Region für sich reklamieren will, ist beispiellos und wird zu dauerhaften Auseinandersetzungen führen. Verbote sind unverhältnismäßig und inflationär. Der mühsam erreichte Burgfriede zwischen den Bürgern rund um das Steinhuder Meer und der Region Hannover ist mehr als gefährdet“, schreibt der Anwalt und Vorstandsvorsitzende Johannes Franke.

„Vorgaben der EU werden übererfüllt“

Das Steinhuder Meer solle „unter dem Deckmantel Landschaftsschutzgebiet“ wie ein Naturschutzgebiet behandelt, das heißt mit noch strengeren Auflagen belegt werden. „Die schrittweise Vertreibung des Menschen aus der Natur geht weiter. Vorgaben der EU werden übererfüllt “, schreibt Franke. Das sei genau das Gegenteil dessen, was die Landesregierung beschlossen habe, nämlich die Eins-zu-eins-Umsetzung von EU-Vorgaben. Die Notgemeinschaft hat die seit 1981 geltende Verordnung und den Entwurf der Region auf ihrer Internetseite gegenübergestellt.

Teile des Steinhuder Meeres und die Meerbruchswiesen sind nach europäischem Recht sogenannte Natura-2000-Gebiete von internationaler Bedeutung. Ziel des Programmes Natura 2000 ist es seit 1992, europaweit Biotope zu vernetzen. Die Region hat die Pflicht, die bisher geltende Verordnung an diese EU-Richtlinien anzupassen. Das will sie mit der Verabschiedung der neuen Schutzverordnung erfüllen.

Vor den Verbänden und Organisationen hatten die Städte Neustadt (für Mardorf) und Wunstorf ihre Kritik am Entwurf abgegeben. Am 8. September tagt der Umweltausschuss der Region. Die FDP-Regionsfraktion hat gefordert, Vertreter der beiden Kommunen und der Verbände in der Sitzung anzuhören. Christine Karasch, Umweltdezernentin der Region Hannover, hatte nach ersten kritischen Reaktionen aus der Meerregion versichert, dass sich nur wenig ändere. Die Region muss das Verfahren bis Mitte Oktober abschließen.

Von Markus Holz