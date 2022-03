Steinhude

Das Frühstücksbüfett ist aufgebaut, die ersten Zimmer sind schon vermietet. Das ehemalige Hotel Seinsche am Steinhuder Hafen ist bei den Wilhelmstein-Wirten Tom Weppler und Dennis Karle und ihrem Team in neuen Händen. Für das Wochenende, 19./20. März, planen die Gastronomen die offizielle Eröffnung ihrer Hafenmeisterei. Benannt ist das Hotel-Restaurant an der Wasserkante nach der Figur des „Hafenmeisters“ von Damjen Lajic, die unweit des Hauses auf einem Sockel im Wasser steht und durch ein steinernes Fernglas Richtung Wilhelmstein blickt.

Blickkontakt zum Wilhelmstein

Vom Anleger dort blickt ein Gegenstück zurück. „Das fanden wir mehr als passend“, sagt Karle bei einem Besuch am Donnerstagvormittag. Er und sein Geschäftspartner lieben es, ihren Gästen Geschichten zu erzählen und Erlebnisse zu bieten – in diesem Fall eben Geschichten vom Meer. Die Strecke, die die beiden Hafenmeister überblicken, werden die Inselwirte und ihre Mitarbeitenden in dieser Saison mehrmals täglich zurücklegen. Denn das neue Hotel-Restaurant ist für sie nicht nur saisonale Ergänzung zu ihrem „Inselresort“, sondern auch zentraler Stützpunkt ihrer Küche.

Offizielle Eröffnung der Insel Wilhelmstein: Das neue gastronomische Team bilden Tom Weppler (rechts) und Dennis Karle. Quelle: Rainer Dröse

Betrieb auf der Insel läuft ab 23. März Mit dem Ende des Winterbefahrverbots des Steinhuder Meeres und der Aufhebung vieler Corona-Einschränkungen soll auch die Saison auf der Insel Wilhelmstein wieder beginnen, nämlich in der Woche ab Montag, 21. März. Ab Mittwoch, 23. März, nimmt die Personenschifffahrt Steinhude auch ihren Fahrbetrieb zur Insel auf. Das komplette Programm für den Sommer auf dem Wilhelmstein stehe noch nicht, sagt Gastronom Dennis Karle. Auf jeden Fall werde es ein Portugal-Festival vom 10. bis 12. Juni geben, um die Geschichte der Insel lebendig zu machen. Graf Wilhelm zu Schaumburg-Lippe ließ in der 1760er-Jahren auch in dem südwesteuropäischen Land eine Festung errichten, die der auf der Insel sehr ähnelt. Das greifen die Wirte im Konzept ihres Restaurants „Porto Lago“ auf dem Wilhelmstein auf. Ein Musikprogramm mit „Fury and Friends“ sei noch in Planung, auch die Kooperation mit dem hannoverschen Theater am Küchengarten (TAK) soll weiterlaufen. Die Termine werde man noch bekannt geben, sagt Karle. Die Saison reicht bis Oktober.

Neuer Betrieb soll Insel stärken

Dafür haben sie die vormals kleine Hotelküche deutlich erweitert, in der Seinsches früher nur das Frühstück vorbereitet haben. Ein Raum dient als Restaurantküche, ein weiterer als Produktionsküche für die appetitlichen Einmachgläser und anderen Speisen, die die Wirte den Gästen auf dem Wilhelmstein anbieten. „Wem bringt es etwas, ungeschälte Kartoffeln hin- und Kartoffelschalen von der Insel zurückzuschippern“, sagt Karle, zuckt die Achseln und betont: „Wir machen den zweiten Betrieb hier nicht, um uns von der Insel abzulenken, sondern um die Insel zu stärken.“

Der Raum für Frühstücksbüfett ist rustikal mit Tauen dekoriert. Quelle: Kathrin Götze

Beziehungsweise den dritten: Auch das Haus Ottenlock von Karles Eltern gehört zum Unternehmen, das inzwischen 22 Mitarbeitende zählt. Da bieten sich Synergien an. „Das Frühstück machen wir jetzt nur noch hier, nicht mehr im Ottenlock“, sagt Karle. Manche Gäste klagten, dass sie nun ein paar Schritte laufen müssten, andere hätten sich gleich in das neue Haus mit Terrasse und Seeblick verliebt.

Auch Preise liegen über dem Durchschnitt

Die Suite mit Meerblick ist das Prunkstück des Hotels Hafenmeisterei. Quelle: Kathrin Götze

Die Hafenmeisterei bietet eine Suite, sechs Doppelzimmer sowie einen Familien- beziehungsweise hundefreundlichen Raum mit einem separaten Ausgang. „Mit Hunden kommt man hier in Steinhude auch sonst nicht so leicht unter“, sagt Karle. Alle Räume sind frisch aufgearbeitet und mit besonders allergikerfreundlichen Betten ausgestattet, ebenso wie die auf der Insel. Dafür nehmen die Hoteliers Preise, die über dem sonstigen Niveau in Steinhude liegen, zwischen 135 Euro für das Doppelzimmer in der Nebensaison und 350 Euro für die Suite in der Hauptsaison.

Im Gastraum gibt es künftig auch abends Restaurantbetrieb. Quelle: Kathrin Götze

Im Restaurant erzähle man die Geschichten vom Hafenmeister weiter, biete zu ausgewählten Weinen und andere Getränken vor allem mittlere Tapas-Portionen an, sagt Karle. Lachstatar, japanische Hähnchenspieße, Serranoschinken und vegetarische Gerichte gehören zu dem Angebot, das die Gäste gewissermaßen auf kulinarische Weltreise schicken soll. Dazu gebe es verschiedene Nachtische und erlesene Spirituosen, „zum Versacken“, wie Karle lächelnd sagt.