Wunstorfer Shanty-Chor gibt im Stadttheater sein Herbstkonzert

Wunstorf

Es heißt schlicht „Das Konzert“: Der Wunstorfer Shanty-Chor gibt am Sonntag, 28. November, um 17 Uhr unter Leitung von Michael Hoppmann sein Herbstkonzert auf der Bühne des Stadttheaters. Das letzte Konzert der Sänger und Musiker an diesem Ort war im Oktober 2019. Schon eine kleine Tradition ist, dass sich der Shanty-Chor besondere Gäste einlädt. Dieses Mal ist es der Pop- und Gospelchor „Singin’ Friends“ – ebenfalls unter der Leitung von Hoppmann.

Chor freut sich auf den Auftritt

„Endlich dürfen wir wieder singen und Konzerte geben“ sagt der Vorsitzende des Shanty-Chores, Wolfgang Kothlow „Es war eine schwierige Zeit und nicht einfach, die Mannschaft beisammen zu halten.“ Aktuell gilt im Stadttheater die 2-G-Regelung, also Zutritt nur für Geimpfte und Genesene.Im Eingangsbereich wird dies überprüft, Impfnachweis (Ausweis oder digital) und Personalausweis sind vorzulegen. Ebenso sind die Kontaktdaten zu erfassen – schriftlich oder per Luca-App.

Sänger präsentieren Ergebnis vom Wettbewerb

Abstands- und Maskenpflicht entfallen im Theater. Die Garderobe ist nicht geöffnet, die Gäste nehmen die Garderobe mit in den Saal. Für Getränke vor dem Konzert und in der Pause sorgt das Team vom „La Sol“. Die Getränke dürfen auch mit in den Saal genommen werden.„Musikalisch wird natürlich auch einiges geboten“, sagt Hoppmann. „Wir haben einen kleinen Wettbewerb zwischen beiden Chören gemacht, das Ergebnis wird im Konzert präsentiert – lassen Sie sich überraschen.“

Der Pop- und Gospelchor „Singin' Friends“ ist im Konzert mit von der Partie. Quelle: privat

Im Konzert erklingen nicht nur Shantys

Der Shanty-Chor wurde 1993 mit dem Ziel gegründet, das maritime Liedgut aus der alten Segelschiffzeit zu überliefern. Neben bekannten und traditionellen Seemannsliedern gehören inzwischen auch moderne Titel wie beispielsweise von der Band Santiano zum Repertoire. Zuletzt war der Shanty-Chor im August diesen Jahres beim Hafenfrühstück in Steinhude zu hören.

Das Konzert beginnt um 17 Uhr. Wegen der Einlasskontrolle zur Einhaltung der Corona-Regeln ist bereits ab 16 Uhr Einlass. Karten zum Preis von 10 Euro gibt es daher auch nur an der Abendkasse. Die Platzwahl ist frei.

Von Anke Lütjens