Zulassungsstelle Neustadt bleibt weiterhin geschlossen

Seit vergangenen Donnerstag ist die Kraftfahrzeugzulassungsstelle in Neustadt geschlossen. Bis dahin hatte die Verwaltung noch einen Notbetrieb mit verkürzten Öffnungszeiten aufrechterhalten. Doch dieser war nicht mehr möglich, als die einzige Vollzeitkraft auch noch erkrankte.

Beschäftigt seien in diesem Bereich der Verwaltung drei Mitarbeiter, sagt Stadtsprecherin Nadine Schley. Um die Personaldecke weiter zu stützen, werden zusätzliche Mitarbeiter eingearbeitet. Man hoffe, die Außenstelle bald wieder im Regelbetrieb öffnen zu können. Wann dies der Fall sein wird, stehe aber noch nicht fest. Bereits in der vergangenen Woche musste die Kraftfahrzeugzulassungsstelle in Neustadt aufgrund von Krankheitsfällen ab Donnerstag geschlossen bleiben.

Aus diesem Grund bleibt die Zulassungsstelle bis auf Weiteres geschlossen, sagt die Stadtsprecherin. Bürger mit einem Anliegen in diesen Sachen sollen auf die Zulassungsstellen in den Nachbarkommunen ausweichen.

