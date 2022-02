Zwei Einbrüche in Neustadt – Polizei bittet Bürger um Mithilfe

Neustadt

Gleich zwei Einbrüche beschäftigen dieser Tage die Neustädter Polizei. Am Mittwoch, 16. Februar, gegen 16 Uhr sind bislang unbekannte Täter über einen heruntergedrückten Zaun an der Bremer Straße auf eine Baustelle der Firma Wesling gelangt. Der oder die Täter hebelten anschließend die Schutzklappe des Tanks eines Radladers auf und entwendeten Diesel im Wert von etwa 200 Euro. Hinweise in dieser Sache nimmt die Polizei in Neustadt unter Telefon (05032) 95590 entgegen.

Am Freitag, 18. Februar, gegen Mittag, haben ein oder mehrere bislang unbekannte Täter eine verschlossene Zugangstür zu den Büros im ersten Obergeschoss aufgebrochen. Werkzeuge seien dabei mutmaßlich nicht zum Einsatz gekommen, heißt es von der Polizei. Diebesgut habe es bei der Tat nicht gegeben. Wer Hinweise geben kann, möge sich bei der Polizei unter Telefon (05032) 95590 melden.

Von Mirko Bartels