Zwei Freibäder bleiben länger geöffnet

Hannover

Die Stadt verlängert die Saison im Lister und im Ricklinger Bad um drei Wochen. Beide sollten ursprünglich am kommenden Wochenende für dieses Jahr schließen, bleiben aber nun bis zum Sonntag, 29. September, geöffnet. Grund für die Verlängerung sind Sanierungsarbeiten am Stadionbad, die bis Ende des Monats andauern. Mit den beiden Freibädern will die Stadt unabhängig vom Wetter entfallende Schwimm- und Trainingszeiten in dem Hallenbad im Sportpark kompensieren.

Das Ricklinger Bad öffnet vom 9. bis zum 29. September täglich von 11 bis 20 Uhr. Im Lister Bad läuft der Betrieb in diesem Zeitraum wochentags von 6 bis 20.30 Uhr und an den Wochenendtagen von 8 bis 20.30 Uhr. Die beiden anderen städtischen Freibäder, das Naturbad Hainholz und das Misburger Bad, haben die Saison bereits beendet. Im Volksbad Limmer ist am Sonntag, 8. September, letzter Badetag; das Annabad in Kirchrode bleibt bis zum 15. September geöffnet.

Von Bernd Haase