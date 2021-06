Wunstorf

Das Tierheim Wunstorf sucht ein neues Zuhause für Murmel und Tiger. Ihre Vorbesitzer haben die beiden Katzen abgegeben, da sie sich in ihrem bisherigen Zuhause nicht mehr vertragen haben. Das war wohl der Fall, seit ein Kind mit im Haushalt lebt. Im Tierheim leben Murmel und Tiger im Moment gemeinsam in einem Raum und bisher konnten die Mitarbeiter nicht feststellen, dass sie sich nicht mögen. Das werden sie aber weiter beobachten.

Katzen können auch gemeinsam umziehen

„Auch wenn Murmel und Tiger bisher in einer Wohnung gelebt haben, würden wir sie gerne mit Freilauf vermitteln“, schreibt Ralf Klänhammer, Vorsitzender des Tierschutzvereins Wunstorf und Umgebung. Wenn sie weiterhin in einer Wohnung leben sollen, muss diese groß genug sein, so dass den beiden genügend Platz zur Verfügung steht. Wenn die beiden Stubentiger sich weiterhin gut verstehen, dürfen sie gerne zusammen umziehen – sonst auch getrennt. Kinder sollten bei ihren neuen Besitzern allerdings nicht leben, da sie diese scheinbar nicht wirklich mögen.

Für Fragen oder eine Terminvereinbarung zum Kennenlernen der Katzen sind die Mitarbeiter des Tierheims unter Telefon (0 50 31) 6 85 55 zu erreichen. Weitere Informationen gibt es auf www.tierheim-wunstorf.de.

Stubentiger sind aktiv und neugierig

Murmel und Tiger sind beide rund zwölf Jahre alt, was man ihnen nach Angaben Klänhammers aber nicht anmerkt. Beide sind aktiv und recht neugierig. Murmel ist zur Zeit die deutlich Zutraulichere und kommt nach einer recht kurzen Zeit des Fremdelns schnell auf ihre Besucher zu. Wenn jemand sie dann streichelt, rollt (murmelt) sie gerne mal durch die Gegend. Tiger ist ein wenig zurückhaltender, aber auch recht neugierig. Eine aktuelle Blutuntersuchung war ohne Befund. Beide Katzen sind kastriert.

Von Anke Lütjens