Neustadt

Von Drückerkolonnen ist die Rede, von Diskriminierung und unfairem Wettbewerb. Der Kampf der Glasfaseranbieter Rasannnt und HTP um Marktanteile im Neustädter Land hat eine neue Eskalationsstufe erreicht. Stadtwerke-Chef Dieter Lindauer wirft dem Mitbewerber aus Hannover dubiose Haustürgeschäfte vor. Sein Gegenüber in der Landeshauptstadt, HTP-Geschäftsführer Thomas Heitmann, beklagt unfaire Wettbewerbsbedingungen in Neustadt. Besonders pikant: In einem offenen Brief der HTP-Geschäftsführung an Bürgermeister Dominic Herbst wird auch die wirtschaftliche Verzahnung von Stadt und Stadtwerken problematisiert. „Leider ist bei uns der Eindruck entstanden, dass Politik und Verwaltung einen Glasfaserausbau durch die 100-prozentige Gesellschaft der Stadt bevorzugen“, so Heitmann in dem Schreiben, das am Dienstag im Postfach des im Urlaub befindlichen Bürgermeisters landete.

Angestammtes Gebiet?

Anlass für den Streit ist der Ausbau des schnellen Internets in Helstorf, Basse, Otternhagen, Scharrel, Metel und Esperke. Im Juli hat HTP dort mit der Vermarktung von Glasfaseranschlüssen begonnen. In diesen Orten ist der Anbieter aus Hannover mit einem DSL-Kundenanteil von bis zu 70 Prozent (nach eigenen Angaben) bereits stark vertreten. HTP betrachtet die Gegend daher als angestammtes Territorium. „Wir sind in Neustadt seit vielen Jahren ein verlässlicher Partner der Kunden und der Stadt“, so Heitmann. Offenbar hatte man allerdings nicht damit gerechnet, dass die Stadtwerke auf die Ausbauankündigung umgehend mit einer eigenen Vermarktungsoffensive in dem Gebiet reagieren. „HTP hatte zehn Jahre Zeit, hier auszubauen, bei uns rollen seit einer Woche in Helstorf die Bagger“, kommentiert Stadtwerke-Chef Lindauer die Lage.

HTP hofft auf Vertrauensvorschuss

Stadtwerke-Geschäftsführer Dieter Lindauer (links) und Bürgermeister Dominic Herbst (Zweiter von rechts) beim Start des Glasfaserausbaus in Mardorf. Mitbewerber HTP kritisiert die Stadtwerke und die Stadt, Mitbewerbern in Neustadt das Leben schwer zu machen. Quelle: Stadtwerke Neustadt

HTP-Geschäftsführer Heitmann verweist dagegen auf teure Investitionen, die man vor etwa zehn Jahren in die Netzinfrastruktur in Neustadts Osten getätigt habe. Circa 1,5 Millionen Euro seien damals in den Glasfaserausbau der Stadt geflossen, als der Osten des Neustädter Lands hinsichtlich der Internetversorgung noch „im Tal der Ahnungslosen“ gelegen habe, so Heitmann. „Als kein anderer investieren wollte“, habe HTP sein Glasfasernetz gen Neustadt verlängert. „Natürlich haben unsere Gesellschafter ein Interesse, diese Investitionen zu schützen“, sagt er. Doch dieses Ziel scheint nun Gefahr zu geraten. Rasannnt reklamiert für Helstorf aktuell eine Vorvermarktungsquote von 50 Prozent.

„Vermintes Terrain“

Bundesverband empfiehlt Kooperationen Der Bundesverband Breitbandkommunikation verzeichnet aktuell über 220 Unternehmen, die in ganz Deutschland das Glasfasernetz ausbauen. Neben den Branchenriesen wie der Telekom oder der Deutschen Glasfaser sind darunter zunehmend auch kommunale Unternehmen wie die Neustädter Stadtwerke. Die kommunalen Anbieter springen häufig dort ein, wo es sich für die „großen“ nicht lohnt. Am höchsten ist der Anteil kommunaler Unternehmen, die auch die digitale Infrastruktur vor Ort ausbauen, im Bereich der kleineren Mittelstädte. Eine besondere Wettbewerbssituation entsteht, wenn dort nicht mehr der kommunale David auf den Telekommunikations-Goliath trifft. In der Region Hannover war der Heimvorteil lange Zeit ein wichtiges Verkaufsargument für HTP. In Neustadt ist mit Rasannnt eine Marke entstanden, die auf heimischem Boden ihrerseits mit diesem Heimvorteil wirbt. Der Geschäftsführer des Bundesverbands Breitbandkommunikation, Stephan Albers, geht davon aus, dass sich der Wettbewerb unter den Anbietern verstärkt. Der Bundesverband empfiehlt deshalb grundsätzlich, im Wettbewerb zu prüfen, ob Kooperationen möglich sind. „Bevor sich Unternehmen gegenseitig überbauen, ist unsere Empfehlung, zu prüfen, ob man nicht kooperieren kann. Der Bundesverband steht ganz klar für einen Open-Access-Ansatz, für Kooperationen und offene Netze“, so Albers.

Die Hürde von Vorverträgen, die HTP zur Voraussetzung für den Ausbau macht, liegt bei 40 Prozent der Anschlüsse im Ort. Auch HTP spricht von starker Nachfrage, beklagt aber unfaire Bedingungen vor Ort. So habe es sich als schwierig erwiesen, überhaupt Werbeflächen zu finden, die nicht von Rasannnt belegt seien. In einem Fall habe ein Supermarkt sogar abgelehnt, einen HTP-Infostand auf dem eigenen Parkplatz zu erlauben – aus Vorsicht, nicht zwischen die Fronten des Anbieterwettstreits zu geraten. „Wir scheuen nicht den Wettbewerb, aber hier treffen wir auf eine komische Gemengelage. Wir laufen in Neustadt keine offenen Türen ein. Es entsteht eher der Eindruck, das ist vermintes Terrain“, meint Heitmann.

Die Stadtwerke ihrerseits warnen in einer aktuellen Werbeanzeige plakativ vor „Haustürgeschäften“. Ein Hieb gegen die Konkurrenz aus Hannover, deren Vertrieb auch Telefon- und Haustür-Akquise betreibt?

Seitenhiebe gegen die Konkurrenz in der Werbung: Rasannnt warnt vor „Haustürgeschäften" (links), HTP vor höheren Preisen des Anbieters aus Neustadt (rechts). Quelle: Mario Moers

Die Rolle der Stadt

Der Wettbewerb um den Breitbandausbau im Neustädter Land wird bereits von Beginn an (2020) mit harten Bandagen betrieben. Der Nienburger Anbieter Northern Access und der Branchen-Goliath Deutsche Glasfaser waren ihrerseits mit lauten Vermarktungsoffensiven gestartet, um sich kurz darauf schnell und leise zurückzuziehen. Heitmann wählt nun einen anderen Weg. Er kritisiert, dass die Stadtwerke versuchen, „einen nicht erwünschten Wettbewerber aus Neustadt zu verdrängen“. Problematisch sei, so Heitmann, das „subjektive Empfinden“, die Politik und Verwaltung bevorzugten die Stadtwerke. „Wir hoffen, dass dies nur ein subjektives Empfinden ist und vertrauen fest darauf, dass trotz der wirtschaftlichen Verbindungen zwischen Stadt und Stadtwerken am Ende für alle gleiche Bedingungen gelten“, heißt es in dem offenen Brief.

Stadt weist Kritik von sich

Der Adressat, Bürgermeister Dominic Herbst, ist auch Aufsichtsratsvorsitzender der Wirtschaftsbetriebe, zu denen die Stadtwerke gehören, zu der wiederum Rasannnt gehört. Auf Fototerminen zur Einweihung neuer Rasannnt-Breitbandbaustellen ist Herbst stets vertreten. „Die Verwaltung ist über das aktuelle Vorgehen von HTP äußerst irritiert. Der Bürgermeister hatte bereits vor einer Woche einen Gesprächstermin vereinbart, der Mitte des Monats stattfindet“, kommentiert Stadtsprecher Benjamin Gleue den Offenen Brief. Über dessen Inhalt sei man „verwundert“. Man habe in den vergangenen Jahren mehrfach den Austausch mit HTP gesucht. Ausbaupläne seien dabei bis vor einigen Monaten regelmäßig verneint worden. Die weiteren Vorwürfe weist man derweil von sich. „Die Stadt wird sich nicht in den freien Wettbewerb von Angebot und Nachfrage einmischen und hat es auch in der Vergangenheit nicht getan“, so Gleue. Sei ein falscher Eindruck entstanden, bedauere man das sehr. Das Gespräch mit der HTP-Geschäftsführung werde stattfinden. Heitmann hofft auf eine Kurswende im Wettbewerb: „Wir sind in Neustadt Partner, nicht Eindringling.“

Von Mario Moers