Was hat Landwirtschaft mit Trinkwasser zu tun? In Wassergewinnungsgebieten wie Neustadt-Hagen, Wunstorf-Kolenfeld und Forst Esloh in Seelze eine Menge. Landwirte der Bewegung „Land schafft Verbindung“ informieren darüber während einer Brunnentour am 5. März.