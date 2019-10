Hagen

Sie hat eine weite Reise hinter sich gebracht, um sich in Niedersachsen über das Thema Dorfentwicklung zu informieren: Seit Sonntag ist eine sechsköpfige Delegation aus der chinesischen Partnerprovinz Anhui in Deutschland. Sie besucht Ziele in der Region, um aus erster Hand zu erfahren, wie Dorfentwicklung und Flurbereinigung hierzulande funktionieren. In Neustadt ging es dafür ins Mühlenfelder Land.

Ein Beispiel für gemeinschaftliche Entwicklung

„Wir freuen uns natürlich darüber, dass gerade unsere Orte und Projekte als Beispiele ausgewählt wurden“, sagt Ortsbürgermeister Heinz-Günter Jaster. Frank Hahn, Vorsitzender der Dorfgemeinschaft Hagen, fügt hinzu: „Schön, dass wir unsere Erfahrungen weitergeben können.“ In den Orten des Mühlenfelder Landes wird Dorfentwicklung seit 2007 betrieben. „Damals haben wir uns in Celle erstmals mit diesem Thema beschäftigt“, sagt Jaster. Für die vier Dörfer Hagen, Nöpke, Dudensen und Borstel habe damit eine Erfolgsgeschichte mit dem Wert großer Nachhaltigkeit begonnen, sagen die Beteiligten.

Erste Partnerschaft zwischen China und Deutschland

Die Partnerschaft zwischen Niedersachsen und Anhui besteht schon länger. 1984 war sie die erste eines deutschen Bundeslandes mit einer chinesischen Provinz. Was damals als Entwicklungszusammenarbeit begann, wurde im Laufe der Jahrzehnte zu einem vielfältigen Austausch. Hahn war selbst als Kind einmal in der Provinz zu Gast. Der Anlass war ein musikalischer: Er besuchte das Reich der Mitte mit dem niedersächsischen Blasorchester. „Das war damals wie eine Reise ins Mittelalter“, erinnert er sich an seine Eindrücke als Jugendlicher.

Alte Strukturen dominieren noch

Seitdem habe sich viel getan, sagt Dinah Stollwerck-Bauer, Landesbeauftragte für regionale Landesentwicklung im Amt Leine-Weser. Geblieben sei ein starkes Gefälle zwischen Stadt und Land. Bisweilen erinnerten die dörflichen Strukturen im Partnerland an Deutschland vor dem Ersten Weltkrieg. Gemeinsam mit weiteren Delegierten hatte sie Anhui im März besucht und sich ein eigenes Bild gemacht.

Früher eine arme Provinz

Anhui gehörte bis Anfang der Neunzigerjahre zu den ärmsten Provinzen Chinas, hat sich aber seitdem beispiellos entwickelt. Niedersachsen und Anhui seien in ähnlicher Weise geprägt von der Landwirtschaft. So ist Anhui eine wichtige Versorgungsregion für den Entwicklungsgroßraum Shanghai sowie die Provinzen Jiangsu und Zhejiang. Neben ihrer landwirtschaftlichen Bedeutung verfügt die Provinz über reiche Bodenschätze, insbesondere Kohle, Eisenerz, Kupfer, Kalkstein und Schwefel.

Gäste begeistern sich für ehrenamtlichen Einsatz

Im Mühlenfelder Land haben sich Delegation und Ministeriumsvertreter nun einige Projekte der vergangenen Jahre angeschaut. Besondere Begeisterung zeigten die Besucher für das deutsche Ehrenamt sowie den starken und langjährigen Einsatz für die Gemeinschaft. „Die Menschen sollen sich in China auf dem Land wohlfühlen“, lässt sich Liu Rui, Leiter der Delegation, dolmetschen. Er lobt die Umnutzung alter Strukturen, nennt als Beispiel gleich den Kindergarten Storchennest, in dem die Delegation Pause macht. Dieser ist in einem alten Bauernhaus entstanden, das vollständig entkernt wurde. Umweltschutz und Renaturierung seien ebenfalls große Themen in seinem Heimatland, sagt Rui. Auch die vielen Kommunikationsmöglichkeiten für die Einwohner der Ortschaften haben es dem Besucher angetan. Das seien Strukturen, die in seiner Heimat erst geschaffen werden müssen.

Besucher bleiben bis Mittwoch

Die Delegation ist bis Mittwoch in der Region unterwegs. Am Dienstag soll es im Bereich Braunschweig um Flurbereinigung gehen. „Wir sind gespannt auf das Ergebnis dieser Tage“, sagt Stefanie Gröger-Timmen. Sie ist im niedersächsischen Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz als Referatsleiterin für die Landentwicklung zuständig. Das Programm biete eine große Bandbreite. Anschließend werde man sehen, welche Themen gemeinsam noch vertieft werden können und wie die weitere Zusammenarbeit aussehe.

Im Mühlenfelder Land würde man sich über einen erneuten Besuch freuen. Auch einer Einladung nach China würde man gern folgen, sind sich die Gastgeber im Storchennest einig.

