Pattensen

Bei Verkehrskontrollen hat die Polizei am Freitagabend drei Fahrer angehalten, die alkoholisiert unterwegs waren. Um 17.45 Uhr stoppten die Beamten einen 47-jährigen Autofahrer zwischen Jeinsen und Pattensen. Eine Messung ergab bei dem Pattenser einen Alkoholgehalt von 0,66 Prozent. Um 18.25 Uhr wurde ein 57-Jähriger in Schulenburg mit 1,8 Promille auf dem Fahrrad erwischt. Der Schulenburger musste eine Blutprobe abgeben. Um 23.30 Uhr stoppte die Polizei dann in Pattensen einen 37-jährigen Pattenser Autofahrer mit 0,52 Promille.

Gegen die beiden Autofahrer wurden Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. Sie müssen laut Polizei mit Bußgeldern in Höhe von 500 Euro und einem einmonatigen Fahrverbot rechnen. Der Radfahrer hat sogar eine Strafverfahren am Hals: Neben einer Geldstrafe drohen ihm eine medizinisch-psychologische Untersuchung und eventuell der Führerscheinentzug.

Aktuelle Polizeimeldungen Die aktuellsten Polizeinachrichten aus Pattensen lesen Sie hier in unserem Ticker.

Von Johannes Dorndorf