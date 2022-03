Pattensen

Weil er nach einem Vergehen seine einmonatige Fahrsperre nicht eingehalten hat, ist ein 36-jähriger Pattenser zum zweiten Mal zu einem Fahrverbot verurteilt worden. Zudem erhielt er eine Geldstrafe von 2500 Euro.

Er habe schlicht vergessen, den Führerschein abzugeben, berichtete der Pattenser vor Gericht. Zwar habe er direkt das Bußgeld für zu schnelles Fahren bezahlt, dann aber sei die Frist von vier Monaten verstrichen, in denen er seinen Führerschein bei der Polizei hätte abgeben müssen. „Ich bin in dieser Zeit umgezogen und hatte es nicht mehr auf dem Schirm“, sagte er und räumte sein Versäumnis ein. Schreiben der Verkehrsbehörde hätten ihn an seiner neuen Adresse nicht erreicht. „Das halte ich für glaubhaft“, sagte die Strafrichterin am Springer Amtsgericht.

Tagessatzhöhe richtet sich nach Einkommen

Sie war mit ihrem Urteil unter dem Antrag der Staatsanwältin geblieben, ein zweimonatiges Fahrverbot zu verhängen. Die Geldstrafe von 2500 Euro errechnet sich aus 25 Tagessätzen zu je 100 Euro. Die Tagessatzhöhe richtet sich dabei jeweils nach dem Einkommen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.