Pattensen

Alle Aktionen für Kinder gebündelt: In Pattensen gibt es demnächst den sogenannten Familienstadtplan. Dieser listet alle Angebote aus der Kernstadt und den Ortsteilen für Kinder bis zu zehn Jahre auf. Er soll künftig als faltbarer Flyer und im Internet erhältlich sein. „Dadurch kann Familien die Möglichkeit gegeben werden, dass sie nicht lange recherchieren müssen, sondern alles auf einen Blick vorliegen haben“, sagt Sandra Hülsmann, Koordinatorin des Mobile-Vereins für Gesundheits- und Familienbildung. Ausgearbeitet wurde das Projekt von der Arbeitsgruppe Familienstadtplan, zu der neben Mobile auch die Stadt Pattensen, die Region Hannover und der Verbund Freie Hebamme zählen.

Arbeitsgruppe sucht alle Anbieter

Um die Liste zu erstellen, werden nun alle Anbieter gesucht, etwa von Spielgruppen, Elterntreffs oder Musikgruppen. Die Palette soll breit sein: Die Planer hoffen auf Schulen, Kindergärten, Sportvereine und Feuerwehr, wollen aber auch medizinische Bereiche wie Physiotherapeuten oder Arztpraxen miteinbeziehen.

Wer also in direkter oder indirekter Form Berührungspunkte mit Kindern hat beziehungsweise Betreuung anbieten kann, sollte sich in die Angebots- und Netzwerkliste namens Anne eintragen. „Wir würden dafür ab sofort ein Zeitfenster von vier Wochen plus eventuell zwei weitere Wochen als Fristverlängerung vorsehen, in dem sich Einrichtungen melden können“, sagt Jan Fehring vom Koordinierungszentrum „Frühe Hilfen – Frühe Chancen“ der Region Hannover.

Gute Erfahrungen in Springe als Pilotprojekt

Einen Familienstadtplan wie in Pattensen lässt die Region derzeit auch in Wunstorf erstellen. „Weiter geht es danach mit Garbsen und Neustadt“, sagt Fehring. Das Projekt verfolge man, „weil wir damit vor zwei Jahren in Springe angefangen und dort gute Erfahrungen gemacht haben. Am Ende hatten wir rund 50 Angebote in dem Familienstadtplan“. Die Region unterstütze die jeweiligen Kommunen vor Ort, sagt Fehring, „wir übernehmen auch den Druck der Pläne“.

Bleibt nur noch die Frage zu klären: Wird es die gewünschte Resonanz auch in Pattensen geben? „Glauben Sie mir, ich kenne meine Stadt“, sagt Bürgermeisterin Ramona Schumann und lacht. Sie verweist darauf, „dass wir eine Fläche von 460 Quadratkilometern haben. Ich bin mir sicher, dass wir in jedem Ortsteil Angebote haben werden“.

So funktioniert die Anmeldung bei Anne In der Region Hannover erhalten Eltern von Kindern bis zu zehn Jahren Unterstützung durch das Netzwerk der „Frühen Hilfen“. Die Angebote, die Bildungs- und Teilhabechancen verbessern sollen, sind in einer sogenannten Angebots- und Netzwerkliste zusammengefasst. Entsprechend den beiden Anfangsbuchstaben der zwei Worte trägt die Liste den Namen Anne. Um das Spektrum zu erweitern, können sich in den Kommunen die verschiedenen Träger bei Anne anmelden. Unter anne.hannit.de können sich Vereine und Institutionen kostenlos eintragen, die Angebote für Kinder in der Zielgruppe parat haben. Auf Basis der Rückmeldungen erstellt die Region Hannover dann den Familienstadtplan.

Der Zeitplan der Region sieht vor, den Familienstadtplan bis Dezember zu erstellen. Interessierte können ihn im Rathaus sowie in sozialen Einrichtungen wie Kindertagesstätten, aber auch in Arztpraxen erhalten. Im Internet soll der Plan über Google Maps erreichbar sein.

Von Stephan Hartung