B 3: Motorradfahrer rutscht in Gegenverkehr und wird schwer verletzt

Schwerer Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 3 in Pattensen: Ein Motorradfahrer hat am Dienstagnachmittag auf der B3 zwischen den Ortschaften Thiedenwiese und Wülfingen beim Überholen die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, ist dann in den Gegenverkehr gerutscht und dabei schwer verletzt worden. Nach Informationen der HAZ wurde der Biker von einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Laut Polizei war der Motorradfahrer zuvor gegen 16.45 Uhr auf der B3 in Richtung Süden unterwegs. In Höhe einer Baumschule berührte er dann aus bislang ungeklärter Ursache bei einem Überholmanöver das Heck eines vorausfahrenden Audi und geriet deshalb unkontrolliert in den Gegenverkehr. Dabei streifte er zunächst ein entgegenkommendes Auto, stürzte deshalb und rutschte schließlich im Gegenverkehr gegen einen weiteren Wagen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Biker nach Angaben des Verkehrsunfalldienstes (VUD) etwa 30 Meter zurückgeschleudert und schwer verletzt.

Über den genaueren Gesundheitszustand kann die Polizeidirektion Hannover derzeit noch keine weiteren Angaben machen. An der Unfallstelle sind derzeit weiterhin noch die Einsatzkräfte der Polizei und weitere Rettungskräfte im Einsatz. Die B3 ist an der Unglücksstelle noch voll gesperrt.

Von Ingo Rodriguez