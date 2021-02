Koldingen

Viele Bürger beklagen sich darüber, dass Behörden lange Zeit bräuchten, bis eine Entscheidung gefallen ist. Im Fall der zahlreichen Straßenschäden auf der Bundesstraße 443 im Abschnitt zwischen Koldingen und Laatzen sowie in Koldingen auf der Rethener Straße ging alles ganz schnell: Innerhalb weniger Tage handelte die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr. Die Schäden wurden provisorisch behoben. Was Autofahrern teils weniger gut gefallen dürfte: Die Geschwindigkeit wurde vorerst reduziert.

Nachdem Schnee und Eis getaut waren, wurden die Spuren der Frostperiode sichtbar: An zahlreichen Stellen entlang der B 443 zwischen Laatzen und Pattensen sind tiefe Schlaglöcher entstanden. Autofahrer versuchten teils, mit einem ruckartigen Manöver im letzten Moment auszuweichen und gefährdeten damit sich und andere Verkehrsteilnehmer. „Wir haben dort enorme Frostschäden festgestellt“, sagte Julia Fundheller von der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr. Einige Löcher seien bis zu zehn Zentimeter tief gewesen.

Straßenmeisterei Sarstedt behebt die Schäden provisorisch

Die zuständige Straßenmeisterei in Sarstedt wurde informiert und schon am nächsten Tag waren die Mitarbeiter entlang der Strecke im Einsatz, um die Löcher zu füllen. Dafür verwendeten sie laut Fundheller einen Kaltasphalt. Dieser müsse nicht erhitzt werden und sei für provisorische Lösungen gut geeignet. „Allerdings hält dieser eine Belastung durch Überfahren nur begrenzt aus“, erklärte Fundheller. Auch Wetterumschwünge könnten leicht dazu führen, dass diese Masse zerbröselt und sich wieder Schlaglöcher auftun.

Auf der Bundesstraße 443 zwischen Laatzen und Koldingen wurde die Geschwindigkeit aufgrund der Straßenschäden auf 50 Stundenkilometer reduziert. Quelle: Mark Bode

Auf beiden Straßenseiten der Strecke zwischen Koldingen und Laatzen wurde die Geschwindigkeit nun auf 50 Stundenkilometer reduziert. Fundheller hatte Mitte der Woche noch davon gesprochen, dass über eine solche Maßnahme nachgedacht werde. Am Freitagmorgen wurde sie bereits umgesetzt. In Koldingen, wo sich entlang der Bundesstraße, die innerorts Rethener Straße heißt, ebenfalls mehrere Schlaglöcher gebildet hatten, gilt vom Ortseingang bis zur Ampel in der Ortsmitte sogar Tempo 30.

Ortsbürgermeisterin vom schnellen Handeln „positiv erstaunt“

Koldingens Ortsbürgermeisterin Astrid Schunder (CDU) kann mit der Reduzierung aktuell gut leben. „Ich habe Verständnis für die Maßnahme“, sagte sie am Freitagvormittag. „Bei den großen Löchern ging es schon gar nicht mehr anders, als ohnehin mit Tempo 50 zu fahren“, erklärte sie. „Positiv erstaunt“ war sie über das schnelle Handeln der Behörde. „Ich hatte noch überlegt, an welche Stelle ich die Frostschäden melden müsste, da wurden die Mängel schon behoben“, sagte die Ortsbürgermeisterin.

Die Schlaglöcher entlang der Bundesstraße 443, wie hier in Koldingen, sind provisorisch repariert worden. Quelle: Mark Bode

Sie erwartet allerdings, dass die Geschwindigkeitsbegrenzungen tatsächlich nur vorübergehend gelten. „Das sollte keine Dauerlösung sein“, sagte sie. Fundheller erklärte, dass eine „langfristige Schadensbeseitigung der Frostschäden“ bei einer stabileren Wetterlage, spätestens im Sommer, erfolgen solle.

Straßendecke der B 443 wird spätestens 2022 erneuert

Darüber hinaus sagte sie, dass die Deckschicht auf der B 443 ohnehin in absehbarer Zeit erneuert werden solle. „Die Straße war vor den Frostschäden schon in keinem guten Zustand“, sagte sie. Ob das aber noch in diesem Jahr oder erst 2022 geschehen wird, konnte sie noch nicht abschließend sagen.

Von Mark Bode