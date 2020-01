Hannover

Schlechte Nachrichten für Autofahrer: Der Landwehrkreisel in Hannover-Ricklingen ist seit Freitagabend erneut wegen einer notwendigen Bombensuche vorübergehend in mehreren Fahrtrichtungen komplett gesperrt. Laut Niedersächsischer Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr ist nach der mehrwöchigen Sperrung im vergangenen Herbst nun noch einmal die Überprüfung einer südlichen Dreiecksfläche des Kreisels auf mögliche Blindgänger, Sprengstoff- oder Munitionsreste aus dem Zweiten Weltkrieg erforderlich.

Verdacht auf Kampfmittel nach Datenauswertung

Nach den umfangreichen Sondierungsbohrungen im Herbst hat die anschließende Auswertung der erhobenen Daten nun offenbar doch noch einen Verdacht auf mögliche Kampfmittel im Erdreich ergeben. Hintergrund der umfangreichen Suche ist die geplante Erweiterung des Kreisels um eine Spur. Laut Behörde ist es für die weitere Suche nach Sprengstoff notwendig, im Bereich der Fahrbahn zu graben und zur Sicherung der Baugruben sogenannte „Spundwände“ ins Erdreich einzuziehen. Für genauere Informationen zu den möglichen Verdachtsfällen war der Geschäftsbereich der Landesbehörde am Freitag nicht zu erreichen.

Kreisel ist tagelang in mehrere Richtungen gesperrt

Für die Bauarbeiten wird der Landwehrkreisel von Freitag, 31. Januar, um 19 Uhr bis Mittwoch, 5. Februar, um 5 Uhr morgens in mehrere Fahrtrichtungen komplett gesperrt. Laut Behörde ist es dann für Autofahrer nicht möglich, von Hemmingen aus auf der Bundesstraße 3 über den Landwehrkreisel in Richtung Hildesheimer Straße und Peine zu fahren. Auch die Strecke in Richtung Ricklinger Kreisel nach Hannover ist von Hemmingen aus über den Landwehrkreisel nicht zu erreichen. Immerhin ist es laut Behörde möglich, vom Ricklinger Kreisel aus über die Frankfurter Allee und den Landwehrkreisel auf einer Fahrspur in Richtungen Hemmingen zu fahren. Die innere Fahrspur in Richtung Südschnellweg ist in dieser Zeit jedoch ebenfalls gesperrt. Autofahrer, die vom Südschnellweg aus kommen und über den Landwehrkreisel und Frankfurter Allee in Richtung Ricklinger Kreisel nach Hannover fahren, sind von den Bauarbeiten nicht betroffen.

Zwischenzeitlich eine Fahrspur an der Baugrube frei

Die angeordneten Sperrungen gelten laut Landesbehörde auch noch einmal am 15. und 16. Februar. Dann sollen die Baugruben wieder geschlossen und die Fahrbahn neu asphaltiert werden. Vom 5. bis zum 15. Februar ist rund um die betroffene Untersuchungsfläche eine Fahrspur des Kreisels befahrbar. Der endgültige Abschluss der Bauarbeiten ist für den 21. Februar geplant.

Weiträumige Umleitungen sind ausgeschildert

In der Zeit der Sperrungen sollten Autofahrer den Landwehrkreisel laut Landesbehörde möglichst weiträumig umfahren. Auf der Bundesstraße 3 ist in Richtung Hannover ab Pattensen eine Umleitung durch den Süden Hannovers über die L 443 und die B 6 zum Südschnellweg ausgeschildert. Von Arnum aus geht es über die L 389 und die L 393 zum Südschnellweg und nach Hannover.

Vom Südwesten aus ist auf der Bundesstraße 217 ab Holtensen eine Umleitung über die L 389 und L 393 ausgeschildert. Von der Bückeburger Alle aus werden Autofahrer in Richtung Peine ab dem Ricklinger Kreisel über die Friedrich-Ebert-Straße, Lavesallee, den City-Ring und die Hildesheimer Straße zum Südschnellweg geführt. Vom Westschnellweg geht es in Richtung Süden bereits ab dem Bremer Damm, den City-Ring und die Hildesheimer Straße.

Von Ingo Rodriguez