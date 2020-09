Hildesheim

Ein Solo-Musical über Marlene Dietrich bringt das Theater für Niedersachsen ( TfN) ab Sonntag, 20. Oktober, im Großen Saal des Stadttheaters Hildesheim auf die Bühne. „The Kraut“ heißt das Stück von Dirk Heidicke, bei dem das neue TfN-Ensemblemitglied Silke Dubilier die größten Hits der deutsch-amerikanischen Schauspielerin und Sängerin Marlene Dietrich vorstellt.

Mit der Aufführung will Dublier einen Blick hinter die Fassade des Weltstars werfen. Sie mimt eine faszinierende, jedoch gealterte und mit der Zeit vereinsamte Marlene Dietrich, die ihre Lieder abseits der Showbühne in ihren eigenen vier Wänden singt und dabei vom Pianisten Bernhard Hall ( Andreas Unsicker) begleitet wird. Mit diesem Ansatz gibt Dubilier den Stücken der Grand Dame einen ganz intimen Ton. Zudem stellt sie die menschliche Seite der 1901 in Schöneberg geborenen Sängerin in den Vordergrund, die als eine der wenigen deutschsprachigen Künstlerinnen des 20. Jahrhunderts Weltruhm erlangte.

Ein Rückblick auf das Jahr 1944

Ein Ereignis im Jahr 1944 rückt Dubilier bei der Aufführung des Solo-Musicals ganz besonders in den Vordergrund: An jenem Abend gönnt sie sich zusammen mit ihrem Papa an der Bar des Pariser Hotels Ritz eine kleine Pause von den Wirrungen des Zweiten Weltkrieges. In der Rückschau verschwimmen jedoch die Grenzen zwischen Fantasie und Realität.

Unter der Regie von Intendant Oliver Graf gewährt Silke Dubilier mit dieser Aufführung einen Blick auf den Menschen hinter der Hollywood-Diva. Laut TfN bekommen die Zuschauer an diesem Abend Antworten auf bisher unbeantwortete Fragen. Wie plant ein Weltstar seine Beerdigung? Welche Entscheidungen hat Marlene Dietrich eventuell bereut? Und vor allem: Was hat es mit dem Titel „The Kraut“ auf sich?

Zuschauer hören bekannte Musiktitel

Dubilier lässt „die Dietrich“ die wildesten Geschichten über ihre Liebhaber – und Liebhaberinnen –erzählen, lästert über weibliche Konkurrenz und lässt deutlich durchblicken, was sie von Adolf Hitler und seinem Regime hält. Bei der Aufführung kommen aber auch die großen Showmomente sowie faszinierende Titel wie „Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt“, „Sag mir, wo die Blumen sind“ oder „Ich bin die fesche Lola“ nicht zu kurz. „Es ist mir eine große Freude, mit Silke Dubilier diesen so faszinierenden und brüchigen Lebenslauf Marlene Dietrichs für die Bühne umzusetzen“, berichtet Regisseur Graf.

Es sei eine besondere Aufgabe gewesen, diesen Abend unter COVID-19–Bedingungen umzusetzen. „Es hat sich aber gezeigt, dass diese Vorgabe uns ein emotional verdichtetes Theatererlebnis beschert, da uns die intensive Komprimierung des Stoffes noch beflügelt hat“, sagt Graf.

„The Kraut“ feuert am Sonntag, 20. September, um 20 Uhr im Großen Haus des Stadttheaters Hildesheim Premiere. Weiterhin ist das Stück am Donnerstag, 24. September, am Montag, 28. September, am Mittwoch, 30. September sowie am Sonnabend, 24. Oktober, jeweils ab 19.30 Uhr zu sehen. Karten zum Preis von 11 bis 31 Euro, ermäßigt ab 7 Euro, sowie weitere Informationen gibt es beim TfN-Servicecenter an der Theaterstraße 6 in Hildesheim, unter Telefon (05121) 16931693 sowie im Internet auf tfn-online.de.

Von Daniel Junker