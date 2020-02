Pattensen

Pattensen ist beliebt. In der aktuellen Bevölkerungsprognose der Region Hannover liegt Pattensen auf Platz zwei der am stärksten wachsenden Kommunen bis 2030. Die Region geht von einem Zuwachs von 4,2 Prozent der Bevölkerung aus. Bei den zurzeit etwas mehr als 15.000 Pattensern wären das rund 600 neue Einwohner. Unter den 21 Kommunen der Region Hannover liegt lediglich Gehrden mit einer Prognose von 4,9 Prozent Wachstum noch vor Pattensen.

Bevölkerungsprognose für Pattensen

„Es freut uns, dass wir offenbar ein so beliebter Wohnstandort sind, das ist ein großes Kompliment“, kommentierte Bürgermeisterin Ramona Schumann die Statistik. Gleichzeitig weist sie darauf hin, dass jeder neue Bürger für die Stadt auch eine Herausforderung ist. „600 neue Bürger mag nicht viel klingen – doch für die Stadt Pattensen ist das ein großer Schluck aus der Pulle“, sagte Schumann. So müssen unter anderem bezahlbarer Wohnraum, die nötige Infrastruktur und auch Betreuungsmöglichkeiten für Kinder geschaffen werden.

Die Stadt habe aber durch die Ausweisung von Neubaugebieten wie aktuell das Mühlenfeld in Pattensen-Mitte gewisse Steuerungsmöglichkeiten. „600 neue Bürger auf einen Schlag könnte die Stadt nicht aufnehmen“, sagt Schumann. „ Doch über einen Zeitraum von zehn Jahren schaffen wir das.“ Die Stadtverwaltung wie auch der Rat hätten diese Aspekte bei der Entwicklung der Stadt im Blick. „Wir entwickeln einen Zeitplan für die zu erwartenden Bedürfnisse der Stadt. Es geht uns nicht um Wachstum um des Wachstums willen“, sagte Schumann.

Höchste Geburtenrate im Umland

Gemeinsam mit der Nachbarstadt Hemmingen liegt Pattensen noch in einer weiteren Statistik ganz vorn: Die beiden Städte haben mit einem statistischem Wert von 1,89 Kindern pro Frau die höchste Geburtenrate unter den Umlandkommunen der Region Hannover. Für Pattensen bedeutet das ganz aktuell, dass zahlreiche neue Kita-Plätze vor allem in Schulenburg und Jeinsen geschaffen werden müssen. Das Ziel sei es, für jeden Stadtteil ausreichend Kita-Plätze anbieten zu können, sagte Schumann. Dabei werde auch der künftige Zuwachs berücksichtigt. „Statistiken belegen, dass Eltern eher noch ein zweites Kind bekommen, wenn die Betreuung ihres ersten Kindes in ihrem Wohnort gut gelingt.“

Die rund 60-seitige Prognose der Region Hannover enthält zahlreiche weitere Statistiken. So wird angenommen, dass die gesamte Region Hannover in den nächsten zehn Jahren um 29.100 Einwohner wächst und dann insgesamt eine Bevölkerung von 1,2 Millionen Bürgern aufweist. Die Bevölkerung in der Landeshauptstadt wird voraussichtlich um 2,8 Prozent auf 558.700 Bürger wachsen, das Umland um 2,2 Prozent auf insgesamt 649.200 Bürger.

Zahl der Senioren steigt

Das Durchschnittsalter in der gesamten Region Hannover wird von 44 auf 44,6 Jahre steigen. Mit 12,6 Prozent wird die Zahl der Senioren ab 65 Jahren deutlich zunehmen. Der Grund sei in erster Linie das Altern der geburtenstarken Generation der Babyboomer, heißt es in der Prognose. Für nahezu alle Städte wird der größte Zuwachs für die Altersgruppe der Senioren ab 85 Jahren angenommen. In Pattensen soll dieser in zehn Jahren rund 90 Prozent betragen. Der zweitgrößte Zuwachs mit einem Wert von dann aber nur noch 15,8 Prozent liegt in Pattensen in den Altersgruppen von sechs bis neun Jahren und von 65 bis 74 Jahren.

Von Tobias Lehmann