Pattensen

Gute sieben Monate nach der letzten Vorstellung meldet sich das Bilderbuchkino der Stadtbücherei zurück. Für Dienstag, 27. Oktober, ist erstmals wieder eine Veranstaltung geplant. Los geht es mit der Geschichte „Erdmännchen Gustav“. Dafür hat das Bibliotheksteam um Leiterin Cornelia Schneider einen Plan entworfen, wie das Kino coronakonform umgesetzt werden kann.

Fünf Kinder dürfen eine Vorstellung besuchen

Jeden Dienstag soll es künftig wieder zwei Vorstellungen geben. Um 15 und um 16 Uhr dürfen jeweils fünf Kinder mit einer Begleitperson zuschauen. Um die Abstandsregeln einhalten zu können, darf die maximale Publikumsgröße von zehn Personen nicht überschritten werden. Für jede Vorstellung soll es eine Anmeldeliste geben, in die sich die Teilnehmer verbindlich eintragen lassen müssen. Die Stadtbücherei bittet darum, einen angemeldeten Termin abzusagen, wenn die Teilnehmer nicht erscheinen können. So kann eventuellen Nachrückern auf einer Warteliste die Chance zur Teilnahme ermöglicht werden.

Anzeige

Außerdem werden die Gäste gebeten, am Briefkasten vor der Bücherei zu warten. Dort werden sie abgeholt und zum Vorführraum gebracht. Auf diesem Weg und während der Vorstellung muss eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden. „Wenn wir uns alle gemeinsam an die Vorgaben halten, sollten wir keine Probleme mit der Umsetzung haben“, so Schneider.

Programm für die nächsten Wochen steht fest

Das Programm richtet sich an Kinder im Alter von vier bis sechs Jahren und dauert etwa 20 Minuten. Der Eintritt ist kostenlos. Anmeldungen mit dem Termin und der genauen Uhrzeit sind zu richten an Bibliotheksleiterin Cornelia Schneider unter Telefon (0 51 01) 1 00 13 85 oder per E-Mail an schneider@pattensen.de.

Auf dem weiteren Programm stehen nach den Herbstferien „Lieselotte ist krank“ am 3. November, „Tiefseedoktor Theodor“ am 10. November und „Als die Arche Noah bald unterging“ am 17. November.

Von Sarah Istrefaj