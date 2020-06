Bombenräumung: Grundschule Pattensen bleibt am Dienstag geschlossen

Pattensen-Mitte

Wegen einer Bombenräumung bleibt die Grundschule Pattensen am Dienstag, 30. Juni, geschlossen. Das bestätigte Pattensens Bürgermeisterin Ramona Schumann am Montagabend. Die Grundschule Marienstraße wird derzeit saniert und teilweise erweitert. Etwa 450 Mädchen und Jungen besuchen die Schule. Vom Unterrichtsausfall ist aber nur die Hälfte der Schüler betroffen, weil die Klassen wegen der Corona-Pandemie derzeit in zwei Lerngruppen aufgeteilt sind und ein Teil der Schüler zu Hause lernt.

Ein Aushang informiert über den Schulausfall. Quelle: Torsten Lippelt

Evakuierung der Nachbarn nicht geplant

Die Munitionsreste wurden am Montag bei Erdarbeiten entdeckt. Wie Pattensens Stadtsprecherin Andrea Steding sagte, wurden nach dem Abbruch der Arbeiten Polizei, Feuerwehr und der Kampfmittelbeseitigungsdienst informiert. Die Schulleitung habe die Eltern über den Unterrichtsausfall am Dienstag per E-Mail in Kenntnis gesetzt. Montagabend wurde die Information auch über den regionalen Rundfunk verbreitet. Aushänge vor dem Schulgebäude weisen ebenfalls auf den Unterrichtsausfall hin.

Aus Sicherheitsgründen würden Container aufgestellt, um Schaulustige auf Abstand zu halten, wenn der Kampfmittelbeseitigungsdienst den kritischen Bereich mit einem Metalldetektor absuche, sagte die Bürgermeisterin. Anwohner müssten ihre Häuser nach derzeitigem Stand nicht verlassen. Auch die benachbarte Kindertagesstätte könne wie gewohnt öffnen.

Von Kim Gallop