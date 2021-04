Pattensen

Mit 82 Prozent Zustimmung ist der Pattenser Roman Dobberstein am Sonnabend, 10. April, zum CDU-Bürgermeisterkandidaten für die Kommunalwahl am 12. September 2021 nominiert worden. Der Stadtverbandsvorsitzende hatte dafür in einer über mehrere Stunden laufenden Urnenwahl in der CDU-Geschäftsstelle an der Hofstraße 53 von 65 gültigen Stimmen erhalten – eine weitere wurde als ungültig gewertet. Die Pattenser CDU zählt aktuell insgesamt 167 wahlberechtigte Mitglieder. Bereits kurz nach 11 Uhr am Sonnabend hatten etwa 30 von ihnen ihre Stimme abgegeben.

Gegen 18 Uhr am Sonnabend verkündete die stellvertretende Stadtverbandsvorsitzende Stefanie Behrends im Namen der Wahlkommission das Ergebnis und gratulierte Dobberstein zur Kandidatenkür. Dieser dankte für den Zuspruch und freute sich ausdrücklich darüber, dass er im Laufe des Tages mit den Mitgliedern ins direkte Gespräch kommen konnte. „Ich hoffe, dass wir durch die Impfungen bald wieder zu einer Normalität kommen, auch für politische Veranstaltungen“, sagte der 43-Jährige.

Dobberstein, der beruflich im Krankenhausreferat des Niedersächsischen Sozialministeriums tätig ist, wählte nach der Kür kämpferische Worte. „Als Bürgermeister möchte ich viel bewegen. Transparenz statt Hinterzimmerpolitik, gesunde Finanzen statt Überschuldung, Turbo der Wirtschaft statt Bremse durch Bürokratie, lebendige Ortsteile statt Kernstadt-Anhängsel sowie die Förderung von Kultur und Sport statt neuer Gebühren sind einige meiner Ziele“, sagte der Pattenser.

Bereits am vergangenen Wochenende hatte die Pattenser Bürgermeisterin Ramona Schumann (SPD) erneut als Kandidatin nominiert. Weitere Bewerber für die Bürgermeisterwahl im September in Pattensen gibt es noch nicht.

Von Torsten Lippelt und Johannes Dorndorf